Adil Öksüz’ün kaçışına yardım etmişti: Emniyette sustu savcılıkta FETÖ taktiğini uyguladı!

Kaldığı bu yerlerden birinde bir arkadaşının olduğunu ancak onun da ismini söylemek istemediğini belirten Yıldız, "Kaldığım yerler hakkında bilgi vermek istemiyorum" dedi. 2000 yılında öğretmenlik yaparken Eskişehir'de evlendiğini belirten Yıldız, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise sağda solda takıldım. Kod ismim ya da bir lakabım olup olmadığı konusunda cevap vermek istemiyorum" diye konuştu.

FETÖ'NÜN 2 NUMARALI İSMİ MUSTAFA ÖZCAN