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Haberler Galeri Adil Öksüz'ün kaçışına yardım etmişti: Emniyette sustu savcılıkta FETÖ taktiğini uyguladı!
Giriş Tarihi: 30.08.2024 06:27 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 06:27

Adil Öksüz'ün kaçışına yardım etmişti: Emniyette sustu savcılıkta FETÖ taktiğini uyguladı!

SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden Cihat Yıldız'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Emniyette susma hakkını kullanan ancak savcılıkta konuşmak istediğini dile getiren Yıldız, verdiği 4 sayfalık ifadede örgüt üyelerinin yakalandıkları sırada nasıl ifade vereceklerine yönelik talimatlara bire bir uydu. Yakalandığı sırada üzerinden ağabeyinin kimliği çıkan Yıldız, sorgusunda FETÖ'nün en çok kullandığı yöntemlerden bir tanesi olan takiyeye devam etti. Hakkındaki FETÖ tespitlerini reddederek inkar etti. Bylock kullanıcısı olmasını hatırlamazken, mahrem yapılanmada olmadığını ileri sürdü.

Mustafa Sait ÖZKAN
Adil Öksüz’ün kaçışına yardım etmişti: Emniyette sustu savcılıkta FETÖ taktiğini uyguladı!

SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden Cihat Yıldız'ın da arasında bulunduğu 3 FETÖ yöneticisinin yakalanmasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Emniyette susma hakkını kullanan Cihat Yıldız'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadeye SABAH ulaştı. FETÖ'nün 2 numarası Mustafa Özcan'ın sağ kolu olduğu ortaya çıkan Yıldız, sorgusunda FETÖ'nün en çok kullandığı yöntemlerden bir tanesi olan takiye'ye (kendisini olduğundan farklı gösterme) devam etti.

İHRAÇ BİNBAŞI ADEM BORA

Adil Öksüz’ün kaçışına yardım etmişti: Emniyette sustu savcılıkta FETÖ taktiğini uyguladı!

FETÖ üyelerinin gözaltına alındıklarında nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin talimatlara bire bir uyduğu görüldü. Mesleğini 'öğretmen' olarak söyleyen Yıldız, herhangi bir gelirinin olmadığını söyledi. "Emniyette susma hakkımı kullanmıştım. Burada ifade vermek istiyorum" diyen Yıldız, darbe girişiminden sonra farklı adreslerde yaşadığını, Esenler ve Bahçelievler'de farklı adreslerde kaldığını söyledi. Ancak bu adresleri savcılıkla paylaşmayı "Hatırlamıyorum" diyerek reddetti.

ADİL ÖKSÜZ

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Adil Öksüz’ün kaçışına yardım etmişti: Emniyette sustu savcılıkta FETÖ taktiğini uyguladı!

Kaldığı bu yerlerden birinde bir arkadaşının olduğunu ancak onun da ismini söylemek istemediğini belirten Yıldız, "Kaldığım yerler hakkında bilgi vermek istemiyorum" dedi. 2000 yılında öğretmenlik yaparken Eskişehir'de evlendiğini belirten Yıldız, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise sağda solda takıldım. Kod ismim ya da bir lakabım olup olmadığı konusunda cevap vermek istemiyorum" diye konuştu.

FETÖ'NÜN 2 NUMARALI İSMİ MUSTAFA ÖZCAN

Adil Öksüz’ün kaçışına yardım etmişti: Emniyette sustu savcılıkta FETÖ taktiğini uyguladı!

KENDİNİ GİZLEME YOLUNA GİTMİŞ

Halihazırda 15 Temmuz'un kilit ismi Adil Öksüz'ün firarına yardım etmekten dolayı görülen ve karara bağlanan davada dosyası firari olması nedeniyle ayrılan Yıldız, "Hakkımda çıkartılan yakalama kararından ailemin bilgi vermesi üzerine haberdar oldum. Onlara kimin haber verdiğini bilmiyorum. Bana emniyetten aradıklarını söylemişlerdi. Ben de bunun üzerine kendimi gizleme yoluna gittim. Ülkeden ayrılmayı istemedim. Yakalanmak da istemediğimden bugüne kadar teslim olmadım" ifadelerini kullandı.

Adil Öksüz’ün kaçışına yardım etmişti: Emniyette sustu savcılıkta FETÖ taktiğini uyguladı!

ÜSTÜNDEN AĞABEYİNİN KİMLİĞİ ÇIKTI

Yakalandığı sırada üzerinde ağabeyi Mustafa Yıldız'ın kimlik belgesi çıkan ve polislere bu kimliği gösteren Yıldız, neden sahte kimlik kullandığı sorusuna, "Çünkü hakkımda yakalama kararı olduğunu biliyorum ve bu şekilde yine kaçmayı sürdürmeyi düşünüyordum" dedi.

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