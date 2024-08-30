Giriş Tarihi: 30.08.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
06:27
Adil Öksüz'ün kaçışına yardım etmişti: Emniyette sustu savcılıkta FETÖ taktiğini uyguladı!
SABAH'ın kamuoyuna duyurduğu 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden Cihat Yıldız'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Emniyette susma hakkını kullanan ancak savcılıkta konuşmak istediğini dile getiren Yıldız, verdiği 4 sayfalık ifadede örgüt üyelerinin yakalandıkları sırada nasıl ifade vereceklerine yönelik talimatlara bire bir uydu. Yakalandığı sırada üzerinden ağabeyinin kimliği çıkan Yıldız, sorgusunda FETÖ'nün en çok kullandığı yöntemlerden bir tanesi olan takiyeye devam etti. Hakkındaki FETÖ tespitlerini reddederek inkar etti. Bylock kullanıcısı olmasını hatırlamazken, mahrem yapılanmada olmadığını ileri sürdü.