AFAD, Sednaya Hapishanesi’nde arama çalışmalarına başladı

Giriş Tarihi: 16.12.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024
17:43
Sednaya hapishanesinde mahsur kalmış olabilecek kişilere ulaşmak için Türkiye, AFAD ekiplerini bölgeye sevk etti. AFAD Başkanı Okay Memiş öncülüğünde 120 kişilik ekip Sednaya hapishanesine ulaştı. Ekip, hassas ölçüm araçlarıyla arama çalışmaları yapılacak. AFAD Başkanı Okay Memiş, "Bu zor zamanlarda Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. 120 kişi ve 43 araçlar buraya geldik. Teknolojik araç gerekçelerimizle beraber bu çalışmayı yapacağız" dedi.