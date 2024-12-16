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Haberler Galeri AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama çalışmalarına başladı
Giriş Tarihi: 16.12.2024 17:42 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 17:43

AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama çalışmalarına başladı

Sednaya hapishanesinde mahsur kalmış olabilecek kişilere ulaşmak için Türkiye, AFAD ekiplerini bölgeye sevk etti. AFAD Başkanı Okay Memiş öncülüğünde 120 kişilik ekip Sednaya hapishanesine ulaştı. Ekip, hassas ölçüm araçlarıyla arama çalışmaları yapılacak. AFAD Başkanı Okay Memiş, "Bu zor zamanlarda Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. 120 kişi ve 43 araçlar buraya geldik. Teknolojik araç gerekçelerimizle beraber bu çalışmayı yapacağız" dedi.

Oğuzhan UYSAL
AFAD, Sednaya Hapishanesi’nde arama çalışmalarına başladı

AFAD'a bağlı 120 kişilik arama kurtarma ekibi, Sednaya'ya hapishanesine ulaştı. Ekip detaylı bir arama-tarama faaliyeti başladı.

AFAD, Sednaya Hapishanesi’nde arama çalışmalarına başladı

Ekiplerin, yer altında kalmış olabilecek odaları ve tünelleri incelemek için ileri teknoloji cihazlar kullanarak arama faaliyeti yürütecek.

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AFAD, Sednaya Hapishanesi’nde arama çalışmalarına başladı

AFAD Başkanı Okay Memiş, çalışmalara bizzet takip ediyor. AFAD ekibine Şam geçici maslahatgüzarı Burhan Köroğlu'da eşlik etti.

AFAD, Sednaya Hapishanesi’nde arama çalışmalarına başladı

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Çalışmaların ile ilgili açıklama yapam AFAD Başkanı Okay Memiş, "Şu anda Sednaya hapishanesindeyiz. 1 hafta önce İspanya'da yaşanan selde etkilenenlerin yardımına koştuk.

AFAD, Sednaya Hapishanesi’nde arama çalışmalarına başladı

Biz ülkemizin yardım eliyiz. Sadece Sednaya hapishanesinde değiliz diğer ekiplerimizde farklı noktalarda çalışmalar yürütüyor. Bu zor zamanlarda Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız.

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