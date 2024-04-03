Giriş Tarihi: 03.04.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
06:42
AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ | 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
Aile Destek Ödemeleri her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Hane içi gelir tutarına göre hesap edilerek ödenen aile destek programı ödemelerini bekleyen vatandaşlar bayram öncesi ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen destek her ay düzenli şekilde ödeniyor. Bu ay diğer aylardan farklı olarak Ramazan Bayramı'nı içinde bulundurması sebebiyle bekleyiş sürüyor. 12 ay boyunca yapılan destek yardımı ödemelerinin bayramdan önce yatıp yatamayacağı merak konusu. Bu ay ödemeleri yatacak haneler "aile destek ödemesi bayramdan önce yatar mı?" araştırmalarına başladı. Peki, Mart ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? İşte detaylar