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Haberler Galeri AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ | 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
Giriş Tarihi: 03.04.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 06:42

AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ | 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Aile Destek Ödemeleri her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Hane içi gelir tutarına göre hesap edilerek ödenen aile destek programı ödemelerini bekleyen vatandaşlar bayram öncesi ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen destek her ay düzenli şekilde ödeniyor. Bu ay diğer aylardan farklı olarak Ramazan Bayramı'nı içinde bulundurması sebebiyle bekleyiş sürüyor. 12 ay boyunca yapılan destek yardımı ödemelerinin bayramdan önce yatıp yatamayacağı merak konusu. Bu ay ödemeleri yatacak haneler "aile destek ödemesi bayramdan önce yatar mı?" araştırmalarına başladı. Peki, Mart ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? İşte detaylar

AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ | 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan aile destek ödemeleri için Nisan ayı sorgulamaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemeleri 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ | 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan Aile Destek Ödemesi, her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. Nisan ödemesinin de aynı tarih aralığında olması bekleniyor.

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AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ | 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Aile Destek Programı ödemeleri her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Ancak Nisan ayı sosyal yardım parası hesaplara ne zaman geçeceği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Geldiğinde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ | 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

2024 AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yaptığı açıklamaya göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

AİLE DESTEK ÖDEME TAKVİMİ | 2024 Mart ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile destek programına başvurular https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru adresinden yapılıyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU

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