Aile Destek Programı Nisan 2024 ödeme sorgulama: Aile Destek Paketi ödemesi ne kadar, ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 01.04.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
11:31
Aile Destek Programı ödeme tarihleri yeni aya girilmesiyle birlikte merak ediliyor. Hak sahibi hanelerin yardım ödemesi tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları çerçevesinde belirleniyor. 850 TL-1250 TL aralığında değişen yardımdan yararlanan hak sahipleri ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2024 Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte aile destek parası ödeme günleri ve detaylar.