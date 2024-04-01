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Haberler Galeri Aile Destek Programı Nisan 2024 ödeme sorgulama: Aile Destek Paketi ödemesi ne kadar, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 11:31

Aile Destek Programı Nisan 2024 ödeme sorgulama: Aile Destek Paketi ödemesi ne kadar, ne zaman ödenecek?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri yeni aya girilmesiyle birlikte merak ediliyor. Hak sahibi hanelerin yardım ödemesi tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları çerçevesinde belirleniyor. 850 TL-1250 TL aralığında değişen yardımdan yararlanan hak sahipleri ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi sorguluyor. Peki, 2024 Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte aile destek parası ödeme günleri ve detaylar.

Aile Destek Programı Nisan 2024 ödeme sorgulama: Aile Destek Paketi ödemesi ne kadar, ne zaman ödenecek?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Nisan ayı ile gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Aile Destek Paketi yardımı her ay hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Ocak zammı sonrası Aile Destek Program ödemelerinin zam durumu sorgulanıyor. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile Destek Programı ödemeleri zammı ve diğer tüm gelişmeler.

Aile Destek Programı Nisan 2024 ödeme sorgulama: Aile Destek Paketi ödemesi ne kadar, ne zaman ödenecek?

NİSAN AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan Aile Destek Ödemesi, her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. Nisan ödemesinin de aynı tarih aralığında olması bekleniyor.

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Aile Destek Programı Nisan 2024 ödeme sorgulama: Aile Destek Paketi ödemesi ne kadar, ne zaman ödenecek?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile Destek Programı Nisan 2024 ödeme sorgulama: Aile Destek Paketi ödemesi ne kadar, ne zaman ödenecek?

Öte yandan Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek veriliyor.

Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlanıyor.

Aile Destek Programı Nisan 2024 ödeme sorgulama: Aile Destek Paketi ödemesi ne kadar, ne zaman ödenecek?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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