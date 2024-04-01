Aile Destek Programı Nisan 2024 ödeme sorgulama: Aile Destek Paketi ödemesi ne kadar, ne zaman ödenecek?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Nisan ayı ile gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen Aile Destek Paketi yardımı her ay hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Ocak zammı sonrası Aile Destek Program ödemelerinin zam durumu sorgulanıyor. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile Destek Programı ödemeleri zammı ve diğer tüm gelişmeler.