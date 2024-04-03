Giriş Tarihi: 03.04.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
12:02
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 bin personel alımı sonuçları sorgulama: 2024 Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları için araştırmalar başladı. 21 Şubat tarihinde başlayan başvuru süreci 11 Mart tarihinde son bulmuştu. Bu noktada ise başvuru sürecine katılım sağlayan adaylar sonuçlar için geri sayıma başlamışken, konu hakkında açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bayramdan önce mi?