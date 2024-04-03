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Haberler Galeri AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 bin personel alımı sonuçları sorgulama: 2024 Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.04.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 12:02

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 bin personel alımı sonuçları sorgulama: 2024 Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları için araştırmalar başladı. 21 Şubat tarihinde başlayan başvuru süreci 11 Mart tarihinde son bulmuştu. Bu noktada ise başvuru sürecine katılım sağlayan adaylar sonuçlar için geri sayıma başlamışken, konu hakkında açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, bayramdan önce mi?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 bin personel alımı sonuçları sorgulama: 2024 Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

2024 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarına ilişkin bekleyiş sürüyor. Kadro dağılımının belli olduğu alımlarda değerlendirme ve atama süreci hakkında ayrıntılar da belli oldu. Tüm detayların belli olduğu alımlar için adaylar sonuçların açıklanma tarihine odaklandı. Peki, 2024 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 bin personel alımı sonuçları sorgulama: 2024 Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

AİLE VE SOSYAL HİZNETLER BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 8 bin personel alacağını Şubat ayında duyurmuştu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişi;

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 2'nci maddesine göre, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle 8000 sözleşmeli personel alınacaktır."

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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 bin personel alımı sonuçları sorgulama: 2024 Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI GÖKTAŞ DUYURDU!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen aylarda müjdesini verdikleri 8 bin personel alımının Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini açıkladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 bin personel alımı sonuçları sorgulama: 2024 Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

8 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAYRAMDAN ÖNCE Mİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiğimiz ve başvurularını aldığımız 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı büyük bir heyecanla bekliyor, atamaların hayırlı olmasını diliyorum."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8 bin personel alımı sonuçları sorgulama: 2024 Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

AİLE VE SOSYAL HİZNETLER BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Bakanlık'a alınacak 8 bin personel kadrosu şu şekilde;

  • Elektrik elektronik, makine- inşaat mühendisi,
  • Şehir plancısı,
  • Tekniker ve teknisyen,
  • Büro ve destek personeli,
  • Koruma ve güvenlik görevlisi,
  • Aile sosyal destek personeli,
  • Sosyal çalışmacı,
  • Psikolog,
  • Çocuk gelişimcisi,
  • Öğretmen,
  • Fizyoterapist, hemşire ve diğer sağlık görevlisi,
  • Mimar,
  • Yurt yönetim personeli alınacak.
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