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Haberler Galeri AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nden tarihi görüntüler: Salonda büyük coşku ve kalabalık!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:56

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nden tarihi görüntüler: Salonda büyük coşku ve kalabalık!

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşiyor… "Adında AK, Işığında İstikbal" mesajı ile gerçekleşen kongrede salon dışında bekleyen coşkulu kalabalığa seslenen Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni bir döneme bismillah diyoruz. Bu yeni dönemde de gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır" ifadelerini kullandı. 81 ilden binlerce kişinin Ankara'ya akın ettiği tarihi kongrede tarihi görüntüler yaşanıyor...

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nden tarihi görüntüler: Salonda büyük coşku ve kalabalık!

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşiyor…

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nden tarihi görüntüler: Salonda büyük coşku ve kalabalık!

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen ve "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganı ile gerçekleşen kongrede, bin 607 delegenin oy kullanması bekleniyor.

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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nden tarihi görüntüler: Salonda büyük coşku ve kalabalık!

Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nden tarihi görüntüler: Salonda büyük coşku ve kalabalık!

81 ilden vatandaşların akın ettiği kongrede tarihi görüntüler yaşanıyor.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nden tarihi görüntüler: Salonda büyük coşku ve kalabalık!
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