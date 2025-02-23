AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nden tarihi görüntüler: Salonda büyük coşku ve kalabalık!

Giriş Tarihi: 23.02.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
11:56
AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşiyor… "Adında AK, Işığında İstikbal" mesajı ile gerçekleşen kongrede salon dışında bekleyen coşkulu kalabalığa seslenen Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni bir döneme bismillah diyoruz. Bu yeni dönemde de gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır" ifadelerini kullandı. 81 ilden binlerce kişinin Ankara'ya akın ettiği tarihi kongrede tarihi görüntüler yaşanıyor...