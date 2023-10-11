AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek: ABB, Mansur Holding’e dönmüş

Bunun bir kuruşu dahi açık ihale değil. Siz burada inşaat yapıyorsunuz niye istisna yaptınız? Bu firmalara avans verildi mi? Avans verildiyse o günden bu güne kadar 4 bin küsur tane ev yapacağız dedi bu güne kadar sadece 160 ev yapılmış. Hani bu senenin sonunda hepsi tamamlanacaktı? Nerede bu konutlar? Bu ihalelerdeki paralar nereye gitti? Yetim hakkı yiyorsanız böyle bir işin içinde parmağınız varsa bunu ortaya çıkarmak boynumuzun borcu. Ama Mansur Bey Beypazarı'nda kendine konut yaparken hemen bitiyor. Şansına ait konutları hemen bitiriyor" diye konuştu.