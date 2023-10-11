AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek: ABB, Mansur Holding’e dönmüş

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ihalelerde yaptığı usulsüzlükleri anlattı. Gökçek, ABB'nin Mamak Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 57 proje yaptığını, bunun 50'sinin istisna ihalelerden, 7'sinin ise pazarlık usulüyle ihaleye verildiğini belirterek açık ihale sayısının 0 olduğunu söyledi. Yavaş'ın bu yıl sonuna kadar bitmesi planlanan 4 bin 100 konutluk kentsel dönüşüm projesi kapsamında sadece 160 konutun yapabildiğini, hiçbirinin ihalesinin açık ihale usulüyle yapılmadığını ifade eden Gökçek, Mansur Yavaş'ın Beypazarı'nda kendisine yaptığı evin hemen bittiğini söyleyerek vatandaşlara belediye projelerine para vermemeleri konusunda uyarıda bulundu.