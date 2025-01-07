AK Parti Ankara Teşkilatı 5. kez Türkiye birinciliğini kutladı: Güçlü Türkiye idealini gerçekleştireceğiz

Ülkemizi daha ileri noktalara taşıma, kalkınmayı sürdürülebilir kılma ve demokratik standartlarımızı yükseltme hedeflerimiz, Türkiye Yüzyılı'nın temel dayanakları olacaktır. Gelişimin nimetlerini insan odaklı bir yaklaşımla toplumun her kesimine eşit şekilde yansıtmak en büyük önceliğimizdir. Türkiye'nin, sosyal refahı artırarak güçlü bir şekilde büyümesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz,

Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde, ülkemizi bölgesel güç olmanın ötesine taşıyarak küresel bir lider haline getirmek için durmadan çalışıyoruz. 2053 ve 2071 hedeflerimiz, daha adil, daha kalkınmış ve daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etme yolunda en büyük rehberimizdir,