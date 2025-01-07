Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
10:51
AK Parti Ankara Teşkilatı 5. kez Türkiye birinciliğini kutladı: Güçlü Türkiye idealini gerçekleştireceğiz
AK Parti Ankara İl Başkanlığı, üst üste beşinci kez Türkiye'nin üye kaydında liderliği elde etmenin gururunu kutladı. İl Yönetim Kurulu Toplantısı kapsamında, 25 ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımıyla sürpriz bir kutlama gerçekleştirildi. Coşkulu etkinlikte, bu anlamlı başarıya ithafen özel bir pasta da kesildi.