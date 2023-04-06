Giriş Tarihi: 06.04.2023 06:24
Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
06:27
AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu
Türkiye'de 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Cumhuriyet tarihinde yapılmayan yatırımlarla Güneydoğu Anadolu Bölgesi şaha kalktı. Terör örgütü PKK'nın engellemeye yönelik yaptığı tüm saldırılarda şehitler verilmesine rağmen, yollar, tüneller, köprüler, barajlar, havaalanlarını tamamlanırken, modern hastaneler ile okullar yapıldı. SABAH'a konuşan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, "Bir taraftan terörle mücadele, diğer yandan kalkınma hamlesi sürdü. Terör bitti, bölge kalkındı. Yıllar sonra yer altı kaynaklarımız keşfedildi, petrol kuyuları açıldı" dedi.