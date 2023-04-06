AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

Şırnak'ta terörün en önemli alanlarından biri olan Irak sınırındaki Cudi Dağı'nda şantiyelere yönelik bombalı ve silahlı saldırılara rağmen tüneller ve duble yollar inşa edilerek, bölge halkına konforlu bir yolculuk imkanı sunuldu.



