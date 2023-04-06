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Haberler Galeri AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu
Giriş Tarihi: 06.04.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 06:27

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

Türkiye'de 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Cumhuriyet tarihinde yapılmayan yatırımlarla Güneydoğu Anadolu Bölgesi şaha kalktı. Terör örgütü PKK'nın engellemeye yönelik yaptığı tüm saldırılarda şehitler verilmesine rağmen, yollar, tüneller, köprüler, barajlar, havaalanlarını tamamlanırken, modern hastaneler ile okullar yapıldı. SABAH'a konuşan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, "Bir taraftan terörle mücadele, diğer yandan kalkınma hamlesi sürdü. Terör bitti, bölge kalkındı. Yıllar sonra yer altı kaynaklarımız keşfedildi, petrol kuyuları açıldı" dedi.

Hüseyin KAÇAR
AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

40 yıldır süren terör olayları nedeniyle Batı'ya göre her alanda geri kalan bölgede birçok proje Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirildi.

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

Terör örgütü PKK'nın engellemeye yönelik yaptığı tüm saldırılarda şehitler verilmesine rağmen, yollar, tüneller, köprüler, barajlar, havaalanlarını tamamlanırken, modern hastaneler ile okullar yapıldı.

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AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

Şırnak'ta terörün en önemli alanlarından biri olan Irak sınırındaki Cudi Dağı'nda şantiyelere yönelik bombalı ve silahlı saldırılara rağmen tüneller ve duble yollar inşa edilerek, bölge halkına konforlu bir yolculuk imkanı sunuldu.

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

Yine Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, binlerce insana istihdam alanı oluşturan Silvan Barajı da PKK'nın hedefleri arasındaki en önemli projelerden biriydi.

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

Terör örgütünün baraja yönelik düzenlediği saldırılarda şehitler verildi, ancak Erdoğan'ın talimatıyla saldırılar nedeniyle geç te olsa barajın yapımı tamamlandı.

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