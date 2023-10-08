AK Parti MKYK üyeleri belli oldu! Listede 75 yeni isim yer alıyor! AK Parti 2023 yeni MKYK üyeleri kimler?

Ak Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayan toplantı sona erdi. Sona eren toplantı sonrası gelişmeler merak ediliyor. Peki, sonuç ne oldu, yeni MKYK üyeleri kimler? İşte 2023 AK Parti MKYK üyeleri isim listesi!