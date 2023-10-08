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Haberler Galeri AK Parti MKYK üyeleri belli oldu! Listede 75 yeni isim yer alıyor! AK Parti 2023 yeni MKYK üyeleri kimler?
Giriş Tarihi: 08.10.2023 01:00 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 01:00

AK Parti MKYK üyeleri belli oldu! Listede 75 yeni isim yer alıyor! AK Parti 2023 yeni MKYK üyeleri kimler?

Son Dakika haberleri arasında Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu mu sorusu araştırılıyor. 75 yeni ismin açıklandığı MKYK'de hangi isimler var merak konusu oldu. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini seçti. Listede yer alanlar arasında sürpriz isimler de var. Peki, ..AK Parti 2023 yeni MKYK üyeleri kimler? İşte açıklanan 75 yeni isim!

AK Parti 2023 MKYK üyeleri isim listesi belli oldu! 75 yeni isim listeye girdi...AK Parti 2023 yeni MKYK üyeleri kimler, hangi isimler var?

Ak Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayan toplantı sona erdi. Sona eren toplantı sonrası gelişmeler merak ediliyor. Peki, sonuç ne oldu, yeni MKYK üyeleri kimler? İşte 2023 AK Parti MKYK üyeleri isim listesi!

AK Parti 2023 MKYK üyeleri isim listesi belli oldu! 75 yeni isim listeye girdi...AK Parti 2023 yeni MKYK üyeleri kimler, hangi isimler var?

İşte 75 kişinin yer aldığı listedeki isimler...

- Genel Başkan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Adnan Günnar,Ahmet Arslan,Ahmet Bilal Kıymaz,Ahmet Büyükgümüş,Ahmet Mücahit Arınç,Ali Demirel,Ali İhsan Yavuz,Ali Karakaş,Atakan Yılmaz,Ayşe Nevin Sert,Aziz Babuşcu,Belgin Uygur,Betül Altınsoy,Cem Duran Uzun,Cemal Donat,Çiğdem Karaaslan,Dilek Yıldız Büyükdağ,Efkan Ala,Emir Yasirkekeç,Emre Ete,Erdoğan Özegen,Erkan Güral,Erkan Kandemir,Eyüp Gökhan Özkekin,Fahrettin Yahşi,Fatih Şahin,Fatma Betül Sayan Kaya,Fevzi Polat,Halil İbrahim Yıldız,Hamza Dağ,Hasan Basri Yalçın,Hasan Sert,Hatice Kübra Öztürk Gökkaya,Hayati İnanç,Hayati Yazıcı,Hülya Terzioğlu,İlyas Şeker,Kuddusi Müftüoğlu,Lütfiye Selva Çam,Mahir Ünal...

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AK Parti 2023 MKYK üyeleri isim listesi belli oldu! 75 yeni isim listeye girdi...AK Parti 2023 yeni MKYK üyeleri kimler, hangi isimler var?

Mehmet Kasım Gülpınar,Mehmet Sait Kirazoğlu,Mehmet Sükrü Erdinç,Mehmet Umut Tuncer,Melek Şimşek,Menderes Mehmet Teyfik Türel,Metin Tarhan,Muhammed Ali Kaldırım,Mustafa Elitaş,Mustafa Sever,Mustafa Şen,Nihat Zeybekçi,Orhan Karasayar,Orhan Miroğlu,Ömer Çelik,Ömer Faruk Besli,Ömer İleri,Ömer Serdar,Önder Matlı,Remzi Albasan,Reşide Yüksel,Sena İpşirli,Serdar Kılıç,Serpil Kavrak,Sevan Sıvacıoğlu,Sevilay Tuncer,Sibel Betül Birer,Sümeyye Bozkurt,Şebnem Koçakelçi,Türk İslam Karakoç,Umut Arman Sonay,Vedat Demiröz,Yelda Erol Gökcan,Yusuf Ziya Yılmaz,Zafer Sırakaya.

AK Parti 2023 MKYK üyeleri isim listesi belli oldu! 75 yeni isim listeye girdi...AK Parti 2023 yeni MKYK üyeleri kimler, hangi isimler var?

- Merkez Disiplin Kurulu- Asıl Üye Adayları;
Abbas Aydın,Abdulmecit Tarhan,Ayşe Deniz Çelik,Büşra Koyuncu,Halit Çokan,Mehmet Altay,Mehmet Hakan Yılmaz,Mehmet Sarı,Muhammet Ali Yılmaz,Nazif Barış Çiftçioğlu,Saliha Dönmez,Zahir Soğanda,Zeynep Gül Yılmaz.

Yedek Üye;
İsmail Can Gökbudak,Engin Telli,Aydoğan Ahıakın,Mehmet Kırmızı,Yıldız Kara.

AK Parti 2023 MKYK üyeleri isim listesi belli oldu! 75 yeni isim listeye girdi...AK Parti 2023 yeni MKYK üyeleri kimler, hangi isimler var?

- Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem KuruluAsıl Üye Adayları;
Cemal Bekle,İffet Polat,Tülay Kaynarca.

Yedek Üye Adayları;Kemalletin Yılmaztekin,Enes Şişman.

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