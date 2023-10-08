AK Parti MKYK üyeleri belli oldu! Listede 75 yeni isim yer alıyor! AK Parti 2023 yeni MKYK üyeleri kimler?

İşte 75 kişinin yer aldığı listedeki isimler...
- Genel Başkan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Adnan Günnar,Ahmet Arslan,Ahmet Bilal Kıymaz,Ahmet Büyükgümüş,Ahmet Mücahit Arınç,Ali Demirel,Ali İhsan Yavuz,Ali Karakaş,Atakan Yılmaz,Ayşe Nevin Sert,Aziz Babuşcu,Belgin Uygur,Betül Altınsoy,Cem Duran Uzun,Cemal Donat,Çiğdem Karaaslan,Dilek Yıldız Büyükdağ,Efkan Ala,Emir Yasirkekeç,Emre Ete,Erdoğan Özegen,Erkan Güral,Erkan Kandemir,Eyüp Gökhan Özkekin,Fahrettin Yahşi,Fatih Şahin,Fatma Betül Sayan Kaya,Fevzi Polat,Halil İbrahim Yıldız,Hamza Dağ,Hasan Basri Yalçın,Hasan Sert,Hatice Kübra Öztürk Gökkaya,Hayati İnanç,Hayati Yazıcı,Hülya Terzioğlu,İlyas Şeker,Kuddusi Müftüoğlu,Lütfiye Selva Çam,Mahir Ünal...