Giriş Tarihi: 12.08.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
08:51
AK Parti MYK yoğun gündemle toplanacak! 3 birim sunum yapacak: İşte masadaki önemli konular
AK Parti, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün yoğun gündemle toplanıyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek MYK'da gündeme dair önemli konular ele alınacak. Toplantıda, yeni anayasa çalışmaları, sosyal medya uygulamalarına erişim engeli ile geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen ve yönetmeliği henüz yayımlanmayan sahipsiz hayvanlar kanunu ve barınak sorununun da gündeme gelmesi bekleniyor.