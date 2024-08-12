AK Parti MYK yoğun gündemle toplanacak! 3 birim sunum yapacak: İşte masadaki önemli konular

Toplantıda, yeni anayasa çalışmaları, sosyal medya uygulamalarına erişim engeli ile geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen ve yönetmeliği henüz yayımlanmayan sahipsiz hayvanlar kanunu ve barınak sorununun da gündeme gelmesi bekleniyor. Öte yandan Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığı "7 Bölge 7 Bin Cemre" projesi hakkında bilgilendirme yapacak.