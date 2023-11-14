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Haberler Galeri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP aynı CHP… İlk vazgeçtiği kendi sözü oldu
Giriş Tarihi: 14.11.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 11:41

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP aynı CHP… İlk vazgeçtiği kendi sözü oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündemi değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan sözde değişimle ilgili şunları söyledi: CHP aynı CHP… Özgür Özel'in ilk vazgeçtiği kendi sözü oldu

AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP aynı CHP… İlk vazgeçtiği kendi sözü oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Başkanları Çalışma Kampı'na katıldı. Ardından gündemi değerlendiren Ömer Çelik, önemli açıklamalar yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP aynı CHP… İlk vazgeçtiği kendi sözü oldu

"DEĞİŞİM ZANNEDİYORLAR"

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel başkan değişikliğini değerlendiren Ömer Çelik, Özgür Özel'in seçilir seçilmez "Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyetine saldırdığını" vurguladı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP aynı CHP… İlk vazgeçtiği kendi sözü oldu

CHP'de siyasi bir yazılım değişimi değil, biyografi değişimi olduğunu söyleyen Ömer Çelik, "Bunlar 'değişim' diye ortaya çıktılar ancak bu, şunu gösterdi ki aslında CHP'de herhangi bir siyasi yazılım değişimi olmamıştır. Onlar sadece biyografiyi değiştirmişler. CHP Genel Başkanı'nın biyografisi değiştiği zaman bunu siyasi değişim zannediyorlar. Siyasi değişim, siyasi fikirlerin, demokratik sisteme yaklaşımın, demokratik sistem içindeki tartışmalara yaklaşımın ele alınmasıyla ilgili bir değişimdir" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP aynı CHP… İlk vazgeçtiği kendi sözü oldu

"DEMOKRASİYİ ZEHİRLEMEYE DEVAM EDİYORLAR"

Özgür Özel'in yaptığı açıklamaların Kemal Kılıçdaroğlu döneminden bile daha geride olduğunu söyleyen Ömer Çelik, "Kemal Kılıçdaroğlu demokratik bir üslubu sürdürmeyi öğrenememişti ama en azından öğrenmiş gibi yapıyordu. Bütün bunlar olmadığı zaman ne oldu?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP aynı CHP… İlk vazgeçtiği kendi sözü oldu

Şimdi hemen bir tartışmayı darbe olarak nitelendirip Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyasal meşruluğuna saldırmak sadece Yassıada zihniyetinden beri alışkın olduğumuz demokrasiyi, siyasi sistemi zehirleme faaliyetinin bir devamıdır" açıklamasını yaptı.

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