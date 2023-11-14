AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP aynı CHP… İlk vazgeçtiği kendi sözü oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Başkanları Çalışma Kampı'na katıldı. Ardından gündemi değerlendiren Ömer Çelik, önemli açıklamalar yaptı. 'DEĞİŞİM ZANNEDİYORLAR' Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel başkan değişikliğini değerlendiren Ömer Çelik, Özgür Özel'in seçilir seçilmez 'Cumhurbaşkanlığı makamının meşruiyetine saldırdığını' vurguladı. CHP'de siyasi bir yazılım değişimi değil, biyografi değişimi olduğunu söyleyen Ömer Çelik, 'Bunlar 'değişim' diye ortaya çıktılar ancak bu, şunu gösterdi ki aslında CHP'de herhangi bir siyasi yazılım değişimi olmamıştır. Onlar sadece biyografiyi değiştirmişler. CHP Genel Başkanı'nın biyografisi değiştiği zaman bunu siyasi değişim zannediyorlar. Siyasi değişim, siyasi fikirlerin, demokratik sisteme yaklaşımın, demokratik sistem içindeki tartışmalara yaklaşımın ele alınmasıyla ilgili bir değişimdir' ifadesini kullandı. 'DEMOKRASİYİ ZEHİRLEMEYE DEVAM EDİYORLAR' Özgür Özel'in yaptığı açıklamaların Kemal Kılıçdaroğlu döneminden bile daha geride olduğunu söyleyen Ömer Çelik, 'Kemal Kılıçdaroğlu demokratik bir üslubu sürdürmeyi öğrenememişti ama en azından öğrenmiş gibi yapıyordu. Bütün bunlar olmadığı zaman ne oldu? Şimdi hemen bir tartışmayı darbe olarak nitelendirip Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyasal meşruluğuna saldırmak sadece Yassıada zihniyetinden beri alışkın olduğumuz demokrasiyi, siyasi sistemi zehirleme faaliyetinin bir devamıdır' açıklamasını yaptı. 'CHP AYNI CHP'DİR…' Özgür Özel'in partisini ön seçim vaadinden bir hafta içinde vazgeçmesine de değinen Ömer Çelik, sözlerine şöyle devam etti: Seçim zamanında bunları gördük, önceki Genel Başkan da 'demokrasi, çoğulculuk' demişti, kendileri gibi düşünmeyenleri tehdit etmeye, demokrasiyi zehirleyecek şekilde terör örgütlerine alan oluşturmaya başladılar. Şimdiki de geldi 'ön seçimle belirleyeceğiz' dedi, sonra 'ön seçim için yeterli takvim yok' diyor. CHP aynı CHP'dir. Göreceksiniz öncekinden daha otoriter birtakım yaklaşımların ortaya çıktığı görülecek. Kemal Kılıçdaroğlu hiç yoktan 'demokrat' gibi yapıyordu, şimdikinin ilk vazgeçtiği şey kendi sözü oldu. Bir siyasi partinin kendi içindeki çelişkileri yönetemezken devlet hayatı hakkında bu kadar iddialı cümleler kurması bir garabettir.