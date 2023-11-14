AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP aynı CHP… İlk vazgeçtiği kendi sözü oldu

CHP'de siyasi bir yazılım değişimi değil, biyografi değişimi olduğunu söyleyen Ömer Çelik, "Bunlar 'değişim' diye ortaya çıktılar ancak bu, şunu gösterdi ki aslında CHP'de herhangi bir siyasi yazılım değişimi olmamıştır. Onlar sadece biyografiyi değiştirmişler. CHP Genel Başkanı'nın biyografisi değiştiği zaman bunu siyasi değişim zannediyorlar. Siyasi değişim, siyasi fikirlerin, demokratik sisteme yaklaşımın, demokratik sistem içindeki tartışmalara yaklaşımın ele alınmasıyla ilgili bir değişimdir" ifadesini kullandı.