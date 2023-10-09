Giriş Tarihi: 09.10.2023 07:42
Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
07:43
AK Parti'de yeni kadronun rotası 31 Mart seçimleri! 1950'den 2023'e seçim sonuçları analiz edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen kongreyle birlikte yerel seçim startını verdi. Erdoğan, yeni ekibiyle 31 Mart seçimleri rotasını belirledi. Tüm Türkiye'yi AK parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliği ile buluşturma talimatı veren Erdoğan, 'çalınmadık kapı, girilmedik gönül aranmadık tek bir vatandaş bırakmayalım' dedi.