AK Parti’de yeni kadronun rotası 31 Mart seçimleri! 1950’den 2023’e seçim sonuçları analiz edildi

Başkan Erdoğan şölen havasına gerçekleştirdiği kongre ile birlikte istikrar ve denge mesajı ile takımında değişikliğe imza attı. Çiçeği burnunda ekibiyle parti genel merkezinde tanışma ve değerlenme toplantısı düzenleyen Erdoğan, 3 er dakikada kendilerini tanıtan MKYK üyeleri arasından yeni A Takımını da belirleyerek ilan etti.



