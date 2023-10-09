Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri AK Parti'de yeni kadronun rotası 31 Mart seçimleri! 1950'den 2023'e seçim sonuçları analiz edildi
Giriş Tarihi: 09.10.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 07:43

AK Parti'de yeni kadronun rotası 31 Mart seçimleri! 1950'den 2023'e seçim sonuçları analiz edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen kongreyle birlikte yerel seçim startını verdi. Erdoğan, yeni ekibiyle 31 Mart seçimleri rotasını belirledi. Tüm Türkiye'yi AK parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliği ile buluşturma talimatı veren Erdoğan, 'çalınmadık kapı, girilmedik gönül aranmadık tek bir vatandaş bırakmayalım' dedi.

Fatma GÖKSU
AK Parti’de yeni kadronun rotası 31 Mart seçimleri! 1950’den 2023’e seçim sonuçları analiz edildi

Başkan Erdoğan şölen havasına gerçekleştirdiği kongre ile birlikte istikrar ve denge mesajı ile takımında değişikliğe imza attı. Çiçeği burnunda ekibiyle parti genel merkezinde tanışma ve değerlenme toplantısı düzenleyen Erdoğan, 3 er dakikada kendilerini tanıtan MKYK üyeleri arasından yeni A Takımını da belirleyerek ilan etti.

AK Parti’de yeni kadronun rotası 31 Mart seçimleri! 1950’den 2023’e seçim sonuçları analiz edildi

ÇALIŞMALARA BAŞLAYIN

Başkan Erdoğan ekibinin ilk görevlerinin yerel seçim olduğunu vurguladı. Erdoğan kurmaylarına, " Türkiye'yi, bizde olmayan, belediyecilik hizmeti alamayan yerlerle daha güçlü belediyecilik hizmetiyle buluşturmak üzere çalışmalara başlayın" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’de yeni kadronun rotası 31 Mart seçimleri! 1950’den 2023’e seçim sonuçları analiz edildi

ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULUYOR

AK Parti yeni MKYK'nın öncelikli mesaisi seçime yönelik hazırlıklar kapsamında taslak takvimin oluşturulması ile aday belirleme usul ve esasları olacak.

AK Parti’de yeni kadronun rotası 31 Mart seçimleri! 1950’den 2023’e seçim sonuçları analiz edildi

Partinin Seçim İşleri Başkanlığı'nca yerel seçim çalışmalarıyla ilgili parti kurmaylarına sunum yapılacak, çalışmaya ilişkin taslak programların netleşmesinin ardından çalışma grupları oluşturulacak.

AK Parti’de yeni kadronun rotası 31 Mart seçimleri! 1950’den 2023’e seçim sonuçları analiz edildi

KOMİSYON EKİBİ KURULUYOR

MHP ile ortak aday çalışmaları da önümüzdeki günlerde başlayacak. Heyette AK Parti'den Seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, MHP'den ise Sadir Durmaz ile Feti Yıldız bulunacak.

SON DAKİKA