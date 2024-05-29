AK Parti’de yeni reform dalgası! Hangi alanlara değinilecek?

EŞ ZAMANLI REFORMLAR OLACAK

Reformların detaylarını anlatan Ala, "Vatandaş en çok neden şikâyet etmiş, bu alanlarda uygulamada mı eksikliğimiz var, düzenlemede mi eksikliğimiz var? Ombudsmanlığımızdan CİMER'e kadar tüm bunları sorduk. Yapısal reformlar, yapısal dönüşümü sağlayacak. Çok alanda eş zamanlı reformlar yapacağız. Önümüzdeki yılı dolu dolu geçireceğiz. Ekonomi, hukuk ve sivil toplum alanında eş zamanlı reformlar gelecek. Türkiye'nin önünü açacak düzenlemelere ihtiyaç var ve onları yapacağız. Yapmamız gereken piyasada öngörülebilirlik yaratmak, bunu da yeni anayasa yaparak sağlayacağız. Öngörülebilirliği belirleyen en önemli metin anayasadır" ifadelerini kullandı.