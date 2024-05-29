Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
11:28
AK Parti'de yeni reform dalgası! Hangi alanlara değinilecek?
AK Parti, seçimsiz 4 yılı verimli geçirmek için hızla çalışmalara başladı. Çok alanlı, eş zamanlı, ince işçilik gerektiren reform sürecini başlatan AK Parti, genel merkezde tüm birimlere reform alanlarını belirlemek üzere talimat verdi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kopenhag Kriterleri'ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz" sözünden hareketle AK Parti'nin Ankara kriterlerini baz alarak ikinci reform dalgasına hazırlandığını belirtti. Yapılan çalışmanın detaylarını bir grup gazeteci ile paylaşan Ala, ülkedeki sorunlara hızla çözüm üretmek, vatandaşın refahını üst düzeye çıkarmak için reform çalışmalarının süratle devam ettiğini belirtti.