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Haberler Galeri AK Parti'de yeni reform dalgası! Hangi alanlara değinilecek?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 11:28

AK Parti'de yeni reform dalgası! Hangi alanlara değinilecek?

AK Parti, seçimsiz 4 yılı verimli geçirmek için hızla çalışmalara başladı. Çok alanlı, eş zamanlı, ince işçilik gerektiren reform sürecini başlatan AK Parti, genel merkezde tüm birimlere reform alanlarını belirlemek üzere talimat verdi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kopenhag Kriterleri'ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz" sözünden hareketle AK Parti'nin Ankara kriterlerini baz alarak ikinci reform dalgasına hazırlandığını belirtti. Yapılan çalışmanın detaylarını bir grup gazeteci ile paylaşan Ala, ülkedeki sorunlara hızla çözüm üretmek, vatandaşın refahını üst düzeye çıkarmak için reform çalışmalarının süratle devam ettiğini belirtti.

Fatma GÖKSU
AK Parti’de yeni reform dalgası! Hangi alanlara değinilecek?

Gelecek 4 yılı reformlar yılı olarak nitelendiren AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, süreci "altın yıl" diyerek anlattı. 2028'in yol haritasına dair ipuçlarını paylaşan Ala, "AK Parti'nin kendi içinde çok değişimi oldu. MKYK'yı değiştireli 1 yıl olmadı. İkinci kez yerel seçim görmüş il başkanı sayısı çok az. Değişimden kastımız sadece parti odaklı değil. Önce politika değişimine gitmeliyiz. Türkiye seçimsiz geçireceği 4 yılı verimli kullanmalı.

AK Parti’de yeni reform dalgası! Hangi alanlara değinilecek?

Önümüzdeki 4 yılı reformlar için fırsat dönemi olarak görüyoruz. İlk yıl altın, ikinci yıl gümüş, üçüncü ve dördüncü yıllar da reformların sonuçlarını göreceğimiz yıllar olacak. Partideki birimlere ve bakanlıklara tek tek görev verildi. Çalışmalar yakında biter. Reformlar yaparak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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AK Parti’de yeni reform dalgası! Hangi alanlara değinilecek?

Parti olarak hangi alanlara eğileceklerini belirten Ala, "Eş zamanlı ve ince işçilik gerektiren reformlar yapılacak. Vatandaşın refahını derinden etkileyen imar sorunu başta olmak üzere, vergi-vatandaş ilişkisi yeniden ele alınacak. Kamu yönetiminde hızlı hizmet sunumu, gıda güvenliği ile tarımda verimliliğini artıracak yeni çalışmalar için kollar sıvandı. Sürecin ana hattı ise yeni anayasa çalışmaları olacak" diye konuştu.

AK Parti’de yeni reform dalgası! Hangi alanlara değinilecek?

Parti olarak hangi alanlara eğileceklerini belirten Ala, "Eş zamanlı ve ince işçilik gerektiren reformlar yapılacak. Vatandaşın refahını derinden etkileyen imar sorunu başta olmak üzere, vergi-vatandaş ilişkisi yeniden ele alınacak. Kamu yönetiminde hızlı hizmet sunumu, gıda güvenliği ile tarımda verimliliğini artıracak yeni çalışmalar için kollar sıvandı. Sürecin ana hattı ise yeni anayasa çalışmaları olacak" diye konuştu.

AK Parti’de yeni reform dalgası! Hangi alanlara değinilecek?

EŞ ZAMANLI REFORMLAR OLACAK

Reformların detaylarını anlatan Ala, "Vatandaş en çok neden şikâyet etmiş, bu alanlarda uygulamada mı eksikliğimiz var, düzenlemede mi eksikliğimiz var? Ombudsmanlığımızdan CİMER'e kadar tüm bunları sorduk. Yapısal reformlar, yapısal dönüşümü sağlayacak. Çok alanda eş zamanlı reformlar yapacağız. Önümüzdeki yılı dolu dolu geçireceğiz. Ekonomi, hukuk ve sivil toplum alanında eş zamanlı reformlar gelecek. Türkiye'nin önünü açacak düzenlemelere ihtiyaç var ve onları yapacağız. Yapmamız gereken piyasada öngörülebilirlik yaratmak, bunu da yeni anayasa yaparak sağlayacağız. Öngörülebilirliği belirleyen en önemli metin anayasadır" ifadelerini kullandı.

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