Giriş Tarihi: 02.11.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024
11:25
SON DAKİKA: AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Siyasi cehalet ve saygısızlıktır
Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, "Özel 'diktatörlük' ve 'darbecilik' eleştirisi yapmak istiyorsa, 1960'tan bu yana millet düşmanı her darbedeki kendi partisinin "siyasi sabıkası" ile hesaplaşmalıdır." dedi.