SON DAKİKA: AK Parti’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Siyasi cehalet ve saygısızlıktır

"KENDİ PARTİSİNİN 'SİYASİ SABIKASI' İLE HESAPLAŞMALI"

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in, Sn Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri siyasi cehalet ve saygısızlıktır. Sn Özel "diktatörlük" ve "darbecilik" eleştirisi yapmak istiyorsa, 1960'tan bu yana millet düşmanı her darbedeki kendi partisinin "siyasi sabıkası" ile hesaplaşmalıdır.