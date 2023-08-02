Giriş Tarihi: 02.08.2023 14:37
Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
14:40
AK Parti’den İmamoğlu’na çağrı: Yüreğin yetiyorsa…! ‘İstanbul’un 4 yılı heba oldu’
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB Yönetiminin 4 yıllık karnesini açıkladı. İl Başkanı Kabaktepe, "Bu misafir başkan zihniyeti ile birlikte gidiyor" derken Göksu ise "İBB Başkanı sadece halkla İlişkiler ve reklam yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı, CHP Genel Başkanlığı gibi pozisyonlara soyunan İBB Başkanı maalesef bu şehre 4 yıl kaybettirdi. Tabii ki kendisi de kaybetti" ifadelere yer verdi.