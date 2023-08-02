AK Parti’den İmamoğlu’na çağrı: Yüreğin yetiyorsa…! ‘İstanbul’un 4 yılı heba oldu’

'İSTANBUL'UN 4 YILI HEBA OLDU'

İmamoğlu'nun daha yüksek makam ve mevki hevesiyle İstanbul'u ihmal ettiğini belirten Kabaktepe, "İBB Başkanı olduğu günden beri yaptığı her konuşmada ülke sathında mesajlar verme derdine düşen, polemik ve gündem oluşturma adına hakarete varan ifadelerle başkalarına sataşmayı alışkanlık haline getiren İmamoğlu böyle yaparak popülaritesini artacağına ve cumhurbaşkanı adayı olabileceğine kendisini inandırmıştır. Gelin görün ki türlü türlü Ali Cengiz Oyunları sahneye konulsa da İmamoğlu bir türlü potaya girememiş en son çare göstermelik bir Başkan yardımcılığı vaadi ile mensup olduğu partisi tarafından devre dışı bırakılmıştır. Bu Ali Cengiz Oyunları, bu algı ve manipülasyon siyaseti İstanbul'umuzun 4 yılına mal olmuştur. Cumhurbaşkanı adayı olması dahi hayal olan bir siyasi profil yıllarca cumhurbaşkanı adayı olup seçileceğim hayali yüzünden İstanbul'un sorunları ile ilgilenmemiş ne yazık ki ihtirasın kurbanı olmuştur." ifadelerini kullandı.