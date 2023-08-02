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Haberler Galeri AK Parti’den İmamoğlu’na çağrı: Yüreğin yetiyorsa…! ‘İstanbul’un 4 yılı heba oldu’
Giriş Tarihi: 02.08.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 14:40

AK Parti’den İmamoğlu’na çağrı: Yüreğin yetiyorsa…! ‘İstanbul’un 4 yılı heba oldu’

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB Yönetiminin 4 yıllık karnesini açıkladı. İl Başkanı Kabaktepe, "Bu misafir başkan zihniyeti ile birlikte gidiyor" derken Göksu ise "İBB Başkanı sadece halkla İlişkiler ve reklam yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı, CHP Genel Başkanlığı gibi pozisyonlara soyunan İBB Başkanı maalesef bu şehre 4 yıl kaybettirdi. Tabii ki kendisi de kaybetti" ifadelere yer verdi.

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AK Parti’den İmamoğlu’na çağrı: Yüreğin yetiyorsa…! ‘İstanbul’un 4 yılı heba oldu’

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 4 yıllık karnesi açıklandı. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu tarafından belgelerle, seçim döneminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini yerine getirmediğini ve İstanbul'un atıl bırakıldığı aktarıldı.

AK Parti’den İmamoğlu’na çağrı: Yüreğin yetiyorsa…! ‘İstanbul’un 4 yılı heba oldu’

İBB AK Parti Meclis Grubu ve AK Partili İlçe Belediye Başkanlarının da katıldığı toplantıda İstanbul'un kaybolan yılları başlığı altında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB'nin 4 yıllık süreçte tabiri caizse vize sınavlarında düşük not aldığını, final sınavlarında ise daha da başarısız olacağını vurguladı.

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AK Parti’den İmamoğlu’na çağrı: Yüreğin yetiyorsa…! ‘İstanbul’un 4 yılı heba oldu’

'İSTANBUL'UN GELECEĞİNDE İMAMOĞLU OLMAYACAKTIR'

Kabaktepe, "İstanbul'a hiçbir kalıcı eser bırakamayan, guguk kuşu siyaseti ile rahmetli Kadir ağabey döneminde yapılan yatırımları sanki kendi yapmış gibi algı belediyeciliği yapan CHP'li İBB yönetiminin ne söyleyecek sözü ne de iş yapacak vakti kalmıştır. Bizler Sayın İmamoğlu'nun tarz-ı siyasetini iki temel başlık altında toplayabiliriz. Birincisi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hayaline dair çalışmalar yani 'ihtiras dönemi', ikincisi CHP Genel Başkanlığı adaylığına dair çalışmalar yani 'heva ve heves dönemi.' Ne yazık ki bu dönemler içerisinde İstanbul'a dair hiçbir şey yok. İstanbul Sayın İmamoğlu'nun hayalinde de gündeminde de yok. Herkes bilsin ve duysun ki İstanbul'un geleceğinde de İmamoğlu olmayacaktır" dedi.

AK Parti’den İmamoğlu’na çağrı: Yüreğin yetiyorsa…! ‘İstanbul’un 4 yılı heba oldu’

'İSTANBUL'UN 4 YILI HEBA OLDU'

İmamoğlu'nun daha yüksek makam ve mevki hevesiyle İstanbul'u ihmal ettiğini belirten Kabaktepe, "İBB Başkanı olduğu günden beri yaptığı her konuşmada ülke sathında mesajlar verme derdine düşen, polemik ve gündem oluşturma adına hakarete varan ifadelerle başkalarına sataşmayı alışkanlık haline getiren İmamoğlu böyle yaparak popülaritesini artacağına ve cumhurbaşkanı adayı olabileceğine kendisini inandırmıştır. Gelin görün ki türlü türlü Ali Cengiz Oyunları sahneye konulsa da İmamoğlu bir türlü potaya girememiş en son çare göstermelik bir Başkan yardımcılığı vaadi ile mensup olduğu partisi tarafından devre dışı bırakılmıştır. Bu Ali Cengiz Oyunları, bu algı ve manipülasyon siyaseti İstanbul'umuzun 4 yılına mal olmuştur. Cumhurbaşkanı adayı olması dahi hayal olan bir siyasi profil yıllarca cumhurbaşkanı adayı olup seçileceğim hayali yüzünden İstanbul'un sorunları ile ilgilenmemiş ne yazık ki ihtirasın kurbanı olmuştur." ifadelerini kullandı.

AK Parti’den İmamoğlu’na çağrı: Yüreğin yetiyorsa…! ‘İstanbul’un 4 yılı heba oldu’

'ESER VE HİZMET SİYASETİ, TEMEL ATMAMA TÖRENİ YAPMAK DEĞİLDİR'

AK Parti siyasetinin temel misyonunun eser ve hizmet siyaseti olduğunu ifade eden Kabaktepe, "Eser ve hizmet siyaseti; Levazım tünelini kapatmak değil yeni tüneller açarak İstanbul trafiğine nefes aldırmaktır, yılları aşkın süredir asılan metro inşaatı reklamlarını her ay yenilemek değil metro inşaatlarını bitirmektir, musluk açılışını büyük bir açılış gibi milletin önüne koymak değil yüz yıllık planlarla İstanbullun sorunlarını çözmektir, çalışmayan halk ekmek fabrikasını sahte bir açılışla çalışıyor gibi göstermek değil milletin derdine ve sıkıntısına ortak olmak demektir, temel atmama töreni yapıp kendini komik duruma düşürmek değil her fırsatta yeni temeller atabilme ve iş bitirme gayreti demektir dedi.

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