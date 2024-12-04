AK Partili Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a çağrı: Bunun hesabını ver! "Büyük bir skandaldır" diyerek tepki gösterdi!

Özcan şöyle devam etti:

"Başkentimiz hizmete hasret bırakılıp, en temel belediyecilik faaliyetleri bile artık yapılmazken; kayda değer hiçbir yatırım görülmezken, şehrimiz her geçen gün geriye giderken, kaynaklar peşkeş çekilmiş, bütçe algı ve siyaset inşasına kurban edilmiştir. Bundan daha kötüsü ise, belediyenin geleceğini karartacak şekilde bir borç batağı oluşmuştur. Bir belediyenin önceliği, vatandaşı gözeten, sürdürülebilir ve uzun vadeli projeler olmalı. Ancak mevcut yönetim, bu ilkeleri göz ardı ederek, Ankara'yı mali açıdan büyük bir darboğaza sokmuştur. Belediye bütçesinin her kuruşu halkın menfaatine harcanmalı ve sorumsuzca yapılan harcamalar derhal durdurulmalıdır. Başkent'in geleceği için, sorumluluk sahiplerinin bu borç yükünü açıklayıp hesap vermeleri şarttır!"