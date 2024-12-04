Giriş Tarihi: 04.12.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
11:51
AK Partili Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a çağrı: Bunun hesabını ver! "Büyük bir skandaldır" diyerek tepki gösterdi!
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Belediye borçlarının 2019 yılından bu yana 42 kat arttığını belirten Özcan, Mansur Yavaş'ı hesap vermeye davet etti. Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik "Asgari ücret 10 kat, belediyenin bütçesi 6,36 kat artmışken borcun 42 kat artması büyük bir skandaldır" açıklamasını yaptı.