AK Partili Hüseyin Yayman Türkiye’nin kırmızı çizgilerini 4 başlıkta açıkladı: Suriye asla bir Afganistan olamaz

Gurbete giden her insan bir gün mutlaka hikayesinin başladığı evine dönmenin hayali içerisindedir. Suriye meselesine de böyle bakmak lazımdır." ifadelerini kullandı.

Yayman, Hatay'daki gözlemlerini şöyle aktardı:

"Hem Cilvegözü Sınır Kapısı'nda hem Zeytindalı Sınır Kapısı'nda hem de Yayladağı Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin kendi ülkelerine gitmek için hazırlık yaptıklarını görüyoruz.

Her sınır kapısından yaklaşık bin kişi geçiyor. Hatay'da 3 sınır kapısı var. Hem İdlib yönetimi ile hem Afrin'deki bölgesel gelişmelerle ilgili tüm süreç Türkiye üzerinde ilerledi. Bu çok önemliydi. Suriyeli vatandaşların kendi ülkesine dönme çabasında olduğunu görüyoruz.