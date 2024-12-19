AK Partili Hüseyin Yayman Türkiye’nin kırmızı çizgilerini 4 başlıkta açıkladı: Suriye asla bir Afganistan olamaz

"SURİYE'DE STRATEJİK VE TARİHİ ROL OYNAYACAKLAR"
Türkiye'deki Suriyeliler döndüğünde oradaki anayasa değişikliğinde, seçimlerde oy kullanacaklar ve Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olacaklar.
Dönmeleri hayati bir mesele. Stratejik ve tarihi rol oynayacaklar Suriye'de. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması olmazsa olmaz bir meseledir.
Suriye asla bir Afganistan olamaz. Suriye bir Norveç'te olmaz. Çünkü Suriye, Suriye gibi olacak, kendine has özellikleri var.
Suriye'de Hristiyanlar, Kürtler, Türkmenler de var. Birlikte yaşamalarını destekliyoruz. Yeni yönetimin kapsayıcı olması hayati önemdedir.
Türkiye'de tarımda, sanayide çalışacak işçiler buluruz ancak Suriyeliler dönmezse yönetimde olamayacak. Hataylılar dönerlerse de dönmezlerse de başımızın üstünde diyor.