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Haberler Galeri AK Parti'nin ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan Gölbaşı'na OSB müjdesi
Giriş Tarihi: 28.01.2024 17:17 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 17:24

AK Parti'nin ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan Gölbaşı'na OSB müjdesi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un yoğun tempoda geçen seçim çalışmalarının son durağı Gölbaşı oldu. Gölbaşı-Bala arasında Organize Sanayi Bölgesi kurulması içi proje yaptığını anlatan Altınok, bu projenin hayata geçirilmesiyle çok sayıda istihdam sağlanacağını söyledi. Altınok, "Sadece bir fabrikada 5 bin kişi çalışacak. Düşünün kaç kişiye iş kapısı olacak" diye konuştu.

TOLGA ÖZLÜ
AK Parti’nin ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’tan Gölbaşı’na OSB müjdesi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok uzak yakın demeden Ankara'nın tüm ilçelerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinlemeye devam ediyor. Altınok'un yoğun tempoda geçen seçim çalışmalarının son durağı Gölbaşı oldu.

AK Parti’nin ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’tan Gölbaşı’na OSB müjdesi

Altınok'un Gölbaşı'nda ilk durağı AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı oldu. "Ankara'nın Başkanı Turgut Altınok' Altı Ok Gidecek Altınok Gelecek" sloganlarıyla karşılanan Altınok, önce ilçe başkanlığı önünde toplanan halka ardından İlçe binasında teşkilat yöneticilerine seslendi.

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AK Parti’nin ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’tan Gölbaşı’na OSB müjdesi

"Soğuk havada bizi çok sıcak karşıladınız. Hepinize teşekkür ederim" diyerek söze başlayan Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın "büyük, çılgın projem yok" sözlerini eleştirdi.

AK Parti’nin ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’tan Gölbaşı’na OSB müjdesi

"Başkentimizin her köşesini ilmek ilmek hizmetlerle işleyeceğiz. Ankara'yı tarımın başkenti yapacağız. Seralar kuracağız Ankara'yı sera şehri yapacağız. Çiftçilerimize destek vereceğiz. Sosyal projelerimiz var. Hakkınızı fazlasıyla sizlere vereceğiz. Bizim çok projemiz var. Çılgın olanı da var çılgın olmayanı da var.

AK Parti’nin ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’tan Gölbaşı’na OSB müjdesi

Yardım lafını kabul etmiyorum biz destek vereceğiz ama aynı zamanda Ankara'mızı hizmet ve eserle de donatacağız. Ankara'da sanal değil sokaklarda dolaşan bir belediye başkanı olacak" dedi. Tüm Ankaralıların oyuna talip olduğunu söyledi.

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