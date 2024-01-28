AK Parti’nin ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’tan Gölbaşı’na OSB müjdesi

"Başkentimizin her köşesini ilmek ilmek hizmetlerle işleyeceğiz. Ankara'yı tarımın başkenti yapacağız. Seralar kuracağız Ankara'yı sera şehri yapacağız. Çiftçilerimize destek vereceğiz. Sosyal projelerimiz var. Hakkınızı fazlasıyla sizlere vereceğiz. Bizim çok projemiz var. Çılgın olanı da var çılgın olmayanı da var.