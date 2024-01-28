Giriş Tarihi: 28.01.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
17:24
AK Parti'nin ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan Gölbaşı'na OSB müjdesi
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un yoğun tempoda geçen seçim çalışmalarının son durağı Gölbaşı oldu. Gölbaşı-Bala arasında Organize Sanayi Bölgesi kurulması içi proje yaptığını anlatan Altınok, bu projenin hayata geçirilmesiyle çok sayıda istihdam sağlanacağını söyledi. Altınok, "Sadece bir fabrikada 5 bin kişi çalışacak. Düşünün kaç kişiye iş kapısı olacak" diye konuştu.