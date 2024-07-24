Giriş Tarihi: 24.07.2024 07:05
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
07:09
Akdeniz'in ortasında devasa çıkartma! Dünya bu resmigeçiti konuşuyor: Kıbrıs Türkleri böylesini görmedi
1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50 .yıldönümü tüm yurtta ve KKTC'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kıbrıs'ta yapılan törenlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Türkiye'nin barış çıkarmasının 50. yılında 50 gemiyle adaya yaptığı çıkarma dünya basınında geniş yankı buldu. Törenlere katılan SABAH Gazetesi Yavuz Donat adadaki izlenimlerini içeren bir yazı kaleme aldı. İşte Donat'ın o yazısı...