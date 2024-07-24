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Haberler Galeri Akdeniz'in ortasında devasa çıkartma! Dünya bu resmigeçiti konuşuyor: Kıbrıs Türkleri böylesini görmedi
Giriş Tarihi: 24.07.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 07:09

Akdeniz'in ortasında devasa çıkartma! Dünya bu resmigeçiti konuşuyor: Kıbrıs Türkleri böylesini görmedi

1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50 .yıldönümü tüm yurtta ve KKTC'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Kıbrıs'ta yapılan törenlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Türkiye'nin barış çıkarmasının 50. yılında 50 gemiyle adaya yaptığı çıkarma dünya basınında geniş yankı buldu. Törenlere katılan SABAH Gazetesi Yavuz Donat adadaki izlenimlerini içeren bir yazı kaleme aldı. İşte Donat'ın o yazısı...

YAVUZ DONAT
Akdeniz’in ortasında devasa çıkartma! Dünya bu resmigeçiti konuşuyor: Kıbrıs Türkleri böylesini görmedi

Barış ve Özgürlük Bayramı'nın üzerinden dört gün geçti... Ama bayramın rüzgârı esmeye devam ediyor.
Girne'de ise... Cumartesi gününden bu yana resmigeçit konuşuluyor.

Akdeniz’in ortasında devasa çıkartma! Dünya bu resmigeçiti konuşuyor: Kıbrıs Türkleri böylesini görmedi

Denizde resmigeçit... 50 gemi... "Dosta güven veren, düşmanın uykularını kaçıran" bir tören... Şölen.
Gemilerin üzerinde uçan helikopterler... İHA'lar... Jetler.
20 Temmuz 1974... Kıbrıs Barış Harekâtı'nın üzerinden 50 yıl geçti... Fakat...

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Akdeniz’in ortasında devasa çıkartma! Dünya bu resmigeçiti konuşuyor: Kıbrıs Türkleri böylesini görmedi

Kıbrıs Türkleri... Böyle görkemli resmigeçit görmediler...
Lefkoşa'dan... Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke ve İskele'den Girne'ye gelen on binlerce insan...

Akdeniz’in ortasında devasa çıkartma! Dünya bu resmigeçiti konuşuyor: Kıbrıs Türkleri böylesini görmedi

Bu büyük olayı sadece bizimkiler değil... Güney Kıbrıs'ta yaşayanlar da konuşuyor... Rumlar.
Akdeniz'in ortasındaki muhteşem gösteri... Konuşulmayacak gibi değil ki.

Akdeniz’in ortasında devasa çıkartma! Dünya bu resmigeçiti konuşuyor: Kıbrıs Türkleri böylesini görmedi

HEP DESTEK, TAM DESTEK

Girne'deki heyecan yaratan gösteriyi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve Lefkoşa Büyükelçimiz Metin Feyzioğlu ile birlikte izledik.
Kalabalıktık... Bakanlar... Generaller... Amiraller.

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