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Haberler Galeri Akşener'e resti çekmişti... İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi
Giriş Tarihi: 20.11.2023 14:56 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 15:00

Akşener'e resti çekmişti... İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi

İYİ Parti'de kazan kaynadı! Oy oranlarının düştüğü, ardı ardına yaşanan istifaların yaşandığı partide bu kez kayıp 132 milyon lira krizi yaşandı. Eski mali işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır üzerinden ortaya atılan iddialar, partiyi bir kez daha karıştırdı. Meral Akşener, "İspat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir" diyerek çıkıştı. Ümit Dikbayır ise resti çekti ve Akşener'e çağrı yaptı. Gelen son dakika bilgisine göre; İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Akşener’e resti çekmişti... İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi

İYİ Parti'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan kaos iyice tırmandı. PKK/HDP ortaklığındaki masada bulunması nedeniyle parti tabanından tepki alan Meral Akşener, yaşanan oy kaybının sorumlusu olarak suçlandı.

Akşener’e resti çekmişti... İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi

Her konuşmasında eski ortaklarını hedef alan ve yerel seçimde ittifak çağrılarına kapıyı kapatan Meral Akşener, partisinde ardı ardına yaşanan istifalarla sarsıldı. Partideki kendisine en yakın isimlerin seçim başarısızlığını ve HDP ile ortaklığı eleştirerek istifa etmesi, genel merkezde yeni bir krize yol açtı.

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Akşener’e resti çekmişti... İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi

KASADAKİ 132 MİLYON LİRA YOK!

İYİ Parti kasasındaki 132 milyon liranın eksik olması ve milletvekillerinden para istenmesi iddiaları ise şok etkisi yarattı. Hafta sonu katıldığı bir etkinlikte konuşan Meral Akşener, kendisinin ve ailesinin banka hesaplarının incelendiğini söyleyerek oldukça sert açıklamalar yaptı.

Akşener’e resti çekmişti... İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi

AKŞENER: İSPAT EDERLERSE POLİTİKAYI BIRAKIRIM!

Meral Akşener, "Benim değil, oğlumun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Biz ilgili bankaya müracaat ettik, şimdi o gayri resmi bilgi resmi hale gelecek. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım.

Akşener’e resti çekmişti... İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi

Buradan belediye başkanlarına sesleniyorum, ben bu işlerde olmadığıma göre, şayet partimizde bu manada iş güç yapan var ise bunlar belediye başkanlarının bilgisi dahilinde midir? Sözcü'de, Halk TV'de, TELE1'de tebessüm edilerek sorulan soruların cevaplarını ben kendimle ilgili verdiğime göre şimdi ilgili belediye başkanlarına sormalarını talep ediyorum" çıkışı yaptı.

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