Akşener’e resti çekmişti... İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi

AKŞENER: İSPAT EDERLERSE POLİTİKAYI BIRAKIRIM!

Meral Akşener, "Benim değil, oğlumun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Biz ilgili bankaya müracaat ettik, şimdi o gayri resmi bilgi resmi hale gelecek. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım.