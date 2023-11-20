Giriş Tarihi: 20.11.2023 14:56
Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
15:00
Akşener'e resti çekmişti... İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi
İYİ Parti'de kazan kaynadı! Oy oranlarının düştüğü, ardı ardına yaşanan istifaların yaşandığı partide bu kez kayıp 132 milyon lira krizi yaşandı. Eski mali işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır üzerinden ortaya atılan iddialar, partiyi bir kez daha karıştırdı. Meral Akşener, "İspat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir" diyerek çıkıştı. Ümit Dikbayır ise resti çekti ve Akşener'e çağrı yaptı. Gelen son dakika bilgisine göre; İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.