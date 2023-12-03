Akşener'in siyaseti ve listelerin dolarla satışı! "Yıllar geçse de işin içindeki isim ve yöntemi değişmez"

Siyaseti kirleten bu tür iddialar hepimizi şaşırtsa da İyi Parti'de olması hiç şaşırtıcı değil. Siyasi tarih nasıl yazar bilemem ama Meral Akşener'in geçmişi ile bugün İyi Parti'de olanlar arasında ciddi bir bağ var. Siyasi yolculuğa başladığı DYP'de bile Akşener'in adı liste satışlarıyla anılıyordu. Bu konuyu geçmişte de birkaç kez yazdım. Her defasında da duymazdan geldi. Şimdi gelin 19 Haziran 2018 tarihli o yazıya gidelim ve bugün yaşananlar ile o gün yaşananlar arasındaki benzerliğe bakalım:

