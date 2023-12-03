Akşener'in siyaseti ve listelerin dolarla satışı! "Yıllar geçse de işin içindeki isim ve yöntemi değişmez"

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, CHP ve İyi Parti'de parasal ilişkiler, iddialar, kaybolan paralar, taciz suçlamaları hiç bitmediğine dikkat çekerek, "Doğrusu bu konuda İyi Parti birinciliği kimselere kaptırmış değil. Bu partinin 132 milyonunun kayıp olduğunu bizzat partinin eski Mali İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır açıkladı. Partinin Genel Başkanı Meral Akşener de buna cevap vereyim derken, partisinde yaşanan taciz ve tecavüz olaylarını deşifre etti." ifadelerini kullandı.