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Haberler Galeri Algı operasyonuna tepkiler büyüyor: Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’
Giriş Tarihi: 17.03.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 07:08

Algı operasyonuna tepkiler büyüyor: Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Twitter başta olmak üzere sosyal medyada 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde başlatılan seçim operasyonunun deşifre olmasının ardından kullanıcılar isyan etti. Sosyal medya kullanıcıları, Twitter tarafından yapılan bu operasyona kayıtsız kalmadı. Birçok kullanıcı "saçma" olarak nitelendirdiği siyasi içerikli tweetlerin karşısına çıkmasına tepki gösterdi. FETÖ ve PKK yanlısı hesapların özellikle Twitter'da karşısına çıkarıldığını belirten sosyal medya kullanıcıları, "Anlaşılan Twitter'da seçim dönemini başlatmış.

Halit TURAN
Algı operasyonuna tepkiler büyüyor: Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Twitter'da 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde sosyal medya kullanıcılarının takip etmediği hesaplardaki paylaşımlar otomatik olarak kullanıcıların akışına düşmeye başladı.

Algı operasyonuna tepkiler büyüyor: Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Özellikle muhalif isimlerin, terör örgütü yandaşlarının ve firarilerin paylaştığı gönderilen milyonlarca kişi tarafından görüntülenmesi sağlanırken, yerli ve milli içerikler ise perdelenmeye başladı.

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Algı operasyonuna tepkiler büyüyor: Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

SABAH'ın ulaştığı istihbarat raporlarında 06 Şubat ile 13 Mart tarihleri arasında Twitter'da son bir ayda, gündem olan etiketlere yazılan 5 milyon 362 bin 730 paylaşım bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplardan yapıldı.

Algı operasyonuna tepkiler büyüyor: Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Bot hesapların yüzde 27'sinin FETÖ ve PKK'ya ait hesaplar olduğu ortaya çıkarken, kullanıcılar yaşananlara isyan etti.

Algı operasyonuna tepkiler büyüyor: Twitter’ın Türkiye ofisi ‘suspus’

Twitter'ın bot hesapların paylaşımlarına izin vermeye devam ederken, SABAH, yapılan manipülasyonlarla ilgili hazırladığı soruları Twitter'ın avukatına yöneltecekti ancak avukat Gönenç Gürkaynak açıklama yapmadı.

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