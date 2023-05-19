Giriş Tarihi: 19.05.2023 07:53
Güncelleme Tarihi: 19.05.2023
10:16
Almanya'da SABAH'a baskın infiale yol açtı! TGC yine 3 maymunu oynadı
Basın özgürlüğü konusunda Türkiye'ye ders vermeye kalkan Almanya'da, firari FETÖ'cülerin ihbarıyla SABAH çalışanlarının evlerine şafak vakti yapılan hukuksuz baskın infiale yol açtı Türkiye ve Almanya'da gazetecilik meslek örgütleri ayağa kalktı. Basın özgürlüğünü ayaklar altına alan operasyonun, seçim odaklı olarak FETÖ'cüleri kollamak için yapıldığı da ortaya çıktı