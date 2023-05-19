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Haberler Galeri Almanya'da SABAH'a baskın infiale yol açtı! TGC yine 3 maymunu oynadı
Giriş Tarihi: 19.05.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 10:16

Almanya'da SABAH'a baskın infiale yol açtı! TGC yine 3 maymunu oynadı

Basın özgürlüğü konusunda Türkiye'ye ders vermeye kalkan Almanya'da, firari FETÖ'cülerin ihbarıyla SABAH çalışanlarının evlerine şafak vakti yapılan hukuksuz baskın infiale yol açtı Türkiye ve Almanya'da gazetecilik meslek örgütleri ayağa kalktı. Basın özgürlüğünü ayaklar altına alan operasyonun, seçim odaklı olarak FETÖ'cüleri kollamak için yapıldığı da ortaya çıktı

BETÜL USTA
HARUN SEKMEN
Almanya’da SABAH’a baskın infiale yol açtı! TGC yine 3 maymunu oynadı

SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve SABAH Avrupa Haber Müdürü Cemil Albay'ın, tescilli FETÖ'cü Cevheri Güven'in şikâyeti üzerine gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. Alman polisi, hiçbir suçlama ve delil olmaksızın önceki gün sabah saat 06.00 sıralarında gazeteciler Erel ve Albay'ın evlerine eş zamanlı baskın düzenlemişti. Polis köpekleriyle yapılan baskında adeta terörist muamelesi yapılarak gözaltına alına alınan iki gazetecinin evlerini altüst eden Alman polisi, gazetecilerin bilgisayarları ve telefonlarının yanı sıra evdeki oyuncak bilgisayara bile el koymuştu. Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle yaklaşık 9 saat gözaltında tutulan gazeteciler Erel ve Albay serbest bırakıldı.

Almanya’da SABAH’a baskın infiale yol açtı! TGC yine 3 maymunu oynadı

'MAKSATLI OPERASYON'

Skandal olayın ardından basın özgürlüğünü ayaklar altına alan Almanya'ya tepki yağarken, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'a da Türkiye'nin tepkisi iletildi. SABAH, Büyükelçi Schulz'la bakanlıkta yapılan görüşmenin arka planına ulaştı. Alınan bilgiye göre Enformasyon Genel Müdürü ve Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, Büyükelçi Schulz'a eğer gezetecilerle ilgili bir iddia varsa bunun öncelikle ifade alınarak soruşturulması gerektiği ve Türkiye'de yapılan 14 Mayıs seçimlerinin hemen ardından Türk gazetecilerin bu şekilde gözaltına alınmasının maksatlı bir tavır olarak değerlendirildiğini söyledi. Yaşananların basın ve ifade özgürlüğünün ihlali olduğu, Almanya'dan uluslararası yükümlülükler çerçevesinde hareket etmesinin beklendiği iletildi. Alman Büyükelçi Schulz'un ise, buna karşılık "basın özgürlüğünün sınırsız olmadığını" belirttiği ve sürecin Alman kanunlarına göre ilerlediğini dile getirdiği kaydedildi.

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Almanya’da SABAH’a baskın infiale yol açtı! TGC yine 3 maymunu oynadı

'ÇALIŞMAMIZ ENGELLENİYOR'

SABAH Avrupa Temsilcisi İsmail Erel, "Hangi Alman gazeteciyle veya hukukçuyla konuştuysam, bunun bir Alman gazeteciye yapılmasının düşünülemeyeceğini söylediler. Ağır suçlu gibi muamele görmek ki ortada bir suç yok. En az 20 polisle evin basılmasını gerektirecek tek bir gerekçe yok ortada. Hukuk mücadelesini başlatacağız. Teknik ekipmanın elimizden alınması suretiyle çalışmamızın engellenmesini kınıyorum" dedi.

Almanya’da SABAH’a baskın infiale yol açtı! TGC yine 3 maymunu oynadı

'KOMŞULAR TERÖR BASKINI SANMIŞ'

SABAH Avrupa Haber Müdürü Cemil Albay ise, "Evde gözaltında tutulduğum sırada aramanın boyutunu tam olarak anlayamamıştım. Eve gidip komşulardan dışarıdaki durumu dinledim. 'Tüm evin etrafı polislerce sarılmış, cadde kapatılmıştı. Her köşeden polis çıkıyordu. Terör baskını sandık' dediler. Baskında konuyla hiç alakası olmayan eşimin eşyalarının aranması, cep telefonu ile bilgisayarına bile el konulması şaşırtıcı" dedi.

Almanya’da SABAH’a baskın infiale yol açtı! TGC yine 3 maymunu oynadı

SEÇİM AYARLI BASKIN DARMSTADT

Mahkemesi'nin Erel ve Albay hakkında verdiği arama kararının tarihi dikkat çekti. Mahkeme, kararını 1 Şubat 2023 günü verdi. Ancak karar 17 Mayıs günü uygulandı. Aradan bunca zaman geçmesi, baskının seçim ayarlı olduğunu ortaya koydu. AFP'ye konuşan Alman savcı ise gazetecilere, "kişisel bilgileri tehlikeli olacak şekilde yayma" suçlaması yöneltildiğini söyledi.

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