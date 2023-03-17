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Haberler Galeri Altılı koalisyonda fırtına öncesi sessizlik! Kılıçlar çekildi!
Giriş Tarihi: 17.03.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 07:35

Altılı koalisyonda fırtına öncesi sessizlik! Kılıçlar çekildi!

Skandalların son bulmadığı altılı koalisyonda bu kez HDP krizi için geri sayıma geçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı HDP ziyaretinde aynı zamanda tehlikeli bir pazarlık masası da kurulacak. İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin ittifakta istemediği HDP'ye DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ılımlı yaklaşıyor. Seçim sürecinde her yolu mubah gören CHP ise ittifakın iradesi dışında radikal sol partilerle de pazarlıklar yürütüyor.

MURATHAN YILDIRIM
Altılı koalisyonda fırtına öncesi sessizlik! Kılıçlar çekildi!

HDP konusunda masada ortaya çıkan sert ayrışma, yeni bir krizin habercisi olarak dikkat çekiyor.

Altılı koalisyonda fırtına öncesi sessizlik! Kılıçlar çekildi!

Kısa süre önce katıldığı bir programda konuya ilişkin net yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez" diyerek fikir ayrılığını gözler önüne sermişti.

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Altılı koalisyonda fırtına öncesi sessizlik! Kılıçlar çekildi!

İstifanın eşiğinde olduğu iddia edilen Yavuz Ağıralioğlu ve parti içindeki diğer milliyetçi siyasilerin de HDP ile yakınlaşmadan oldukça rahatsız olduğu biliniyor.

Altılı koalisyonda fırtına öncesi sessizlik! Kılıçlar çekildi!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise geçen yıl bu ihtimale dair yaptığı açıklamada, "HDP'nin bulunduğu bir ittifakta elbette bulunmayız" demiş ve kapıları kapatmıştı.

Altılı koalisyonda fırtına öncesi sessizlik! Kılıçlar çekildi!

İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin bu tutumuna rağmen DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ise HDP ile müzakerelere destek veriyor.

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