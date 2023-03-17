Giriş Tarihi: 17.03.2023 07:34
Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
07:35
Altılı koalisyonda fırtına öncesi sessizlik! Kılıçlar çekildi!
Skandalların son bulmadığı altılı koalisyonda bu kez HDP krizi için geri sayıma geçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı HDP ziyaretinde aynı zamanda tehlikeli bir pazarlık masası da kurulacak. İYİ Parti ve Demokrat Parti'nin ittifakta istemediği HDP'ye DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi ılımlı yaklaşıyor. Seçim sürecinde her yolu mubah gören CHP ise ittifakın iradesi dışında radikal sol partilerle de pazarlıklar yürütüyor.