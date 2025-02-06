Giriş Tarihi: 06.02.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
06:26
Altyapıdan üstyapıya asrın ihyası! Devlet millet el ele 11 kenti yeniden kurdu
Yüzyılın acısının üzerinden 2 yıl geçti. Depremzedeyi sahipsiz bırakmayan devlet destansı bir dayanışmayla yerle bir olan 11 ili yeniden inşa etti. Milletle el ele yüreklerdeki yaralar sarıldı. Yüz binler yeni yuvalarına kavuştu. 2 yıllık süreçte 2.6 trilyon liralık dev kaynak aktarılan deprem bölgesine bu yıl da yatırım yağacak. 11 ildeki çalışmaları sene sonuna kadar tamamlamayı hedefleyen devlet, 2025'te ulaştırmadan tarıma, turizmden eğitime kadar birçok kalemi içeren 584 milyar liralık ödeneği bölgenin ihyası için seferber edecek.