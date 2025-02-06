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Haberler Galeri Altyapıdan üstyapıya asrın ihyası! Devlet millet el ele 11 kenti yeniden kurdu
Giriş Tarihi: 06.02.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 06:26

Altyapıdan üstyapıya asrın ihyası! Devlet millet el ele 11 kenti yeniden kurdu

Yüzyılın acısının üzerinden 2 yıl geçti. Depremzedeyi sahipsiz bırakmayan devlet destansı bir dayanışmayla yerle bir olan 11 ili yeniden inşa etti. Milletle el ele yüreklerdeki yaralar sarıldı. Yüz binler yeni yuvalarına kavuştu. 2 yıllık süreçte 2.6 trilyon liralık dev kaynak aktarılan deprem bölgesine bu yıl da yatırım yağacak. 11 ildeki çalışmaları sene sonuna kadar tamamlamayı hedefleyen devlet, 2025'te ulaştırmadan tarıma, turizmden eğitime kadar birçok kalemi içeren 584 milyar liralık ödeneği bölgenin ihyası için seferber edecek.

MURATHAN YILDIRIM
Altyapıdan üstyapıya asrın ihyası! Devlet millet el ele 11 kenti yeniden kurdu

6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 182 bin kişilik personel ordusuyla 11 ildeki 1900 şantiyede 7/24 mesaiye devam ediyor.

Altyapıdan üstyapıya asrın ihyası! Devlet millet el ele 11 kenti yeniden kurdu

Tarihte görülmemiş bir hızla 2 yıllık süreç içerisinde 201 bin 580 konut ve iş yeri tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

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Altyapıdan üstyapıya asrın ihyası! Devlet millet el ele 11 kenti yeniden kurdu

TÜM İNŞAATLAR BAŞLADI

Sene sonuna kadar bu sayının 453 bine çıkarılması ve 11 ildeki tüm çalışmaların başarıyla bitirilmesi hedefleniyor.

Altyapıdan üstyapıya asrın ihyası! Devlet millet el ele 11 kenti yeniden kurdu

Bakanlık, yapılması planlanan tüm yapıların ihale süreçlerini de tamamlayarak inşaat çalışmalarını başlattı.

Altyapıdan üstyapıya asrın ihyası! Devlet millet el ele 11 kenti yeniden kurdu

SADECE KONUT YAPILMIYOR

Dünyanın en büyük inşaat sahası konumundaki deprem bölgesinde yalnızca konut ve iş yeri yapılmıyor.

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