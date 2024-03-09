Giriş Tarihi: 09.03.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
06:24
Ankara kulisleri o telefonu konuşuyor! Burcu Köksal krizi ve İmamoğlu'nun telefonu - Mahmut Övür yazdı
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak." sözleri parti içinde büyük krize neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ufak bir dil sürçmesi yaşandı." diyerek durumu toparlamaya çalışsa da Köksal sözünün arkasında durdu ve ortalık daha da karıştı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında, arka planda çok daha sert bir kavganın olduğunu belirterek, açıklamanın hemen ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i telefonla arayarak "O kadını kaldır at partiden..." dediğini aktardı. İşte detaylar...