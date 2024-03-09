Ankara kulisleri o telefonu konuşuyor! Burcu Köksal krizi ve İmamoğlu’nun telefonu - Mahmut Övür yazdı

'BİR MÜTEAHHİDE PEŞKEŞ ÇEKTİNİZ'

Bütün bunlar da gizli saklı değil, kamuoyunun gözü önünde oldu ve işin sadece görünen kısmıydı. Arka planda ise çok daha sert ve derin bir kavga vardı. Açıklamanın duyulmasından sonra küplere binen İmamoğlu, hemen telefona sıralıyor ve "Genel Başkanı" Özgür Özel'i arıyordu. Kulislerde buna arama değil, "azarlama" deniyordu:

"O kadını kaldır at partiden..."

Sonra Özel, Burcu Köksal'ı arıyor ve o da onu azarlıyordu:

"Ben düzeltme yaptım, beni dinlemediniz. Hemen adaylıktan istifa edin..."

Köksal'ın cevabı ise kamuoyunun yakından bildiği Canan Kaftancıoğlu İmamoğlu kavgasını hatırlatıyordu:

"Özgür Bey, genel başkan olarak 80 ili ve İstanbul'u bir müteahhide peşkeş çektiniz ve partiyi teröristlere teslim ettiniz. Asıl siz istifa edin."

