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Haberler Galeri Ankara kulisleri o telefonu konuşuyor! Burcu Köksal krizi ve İmamoğlu'nun telefonu - Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 09.03.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 06:24

Ankara kulisleri o telefonu konuşuyor! Burcu Köksal krizi ve İmamoğlu'nun telefonu - Mahmut Övür yazdı

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak." sözleri parti içinde büyük krize neden oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ufak bir dil sürçmesi yaşandı." diyerek durumu toparlamaya çalışsa da Köksal sözünün arkasında durdu ve ortalık daha da karıştı. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında, arka planda çok daha sert bir kavganın olduğunu belirterek, açıklamanın hemen ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'i telefonla arayarak "O kadını kaldır at partiden..." dediğini aktardı. İşte detaylar...

MAHMUT ÖVÜR
Ankara kulisleri o telefonu konuşuyor! Burcu Köksal krizi ve İmamoğlu’nun telefonu - Mahmut Övür yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Afyon'daki patlama İstanbul'u sarstı" başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Afyonkarahisar'da CHP'nin seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de orada. Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal (aynı zamanda Özel'in Meclis'teki grup başkanvekili) otobüsün üzerine çıkıyor ve halka sesleniyor:

Ankara kulisleri o telefonu konuşuyor! Burcu Köksal krizi ve İmamoğlu’nun telefonu - Mahmut Övür yazdı

"Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak."
Köksal, DEM'le ittifakı falan dinlemiyor, coştukça coşuyor ve bombayı patlatıyor. İzleyenler alkışlıyor. Belki Özgür Özel de alkışlamıştır ama bir süre sonra uyarılıyor ve Uşak mitinginde kıvrana kıvrana da olsa bir düzeltme yapıyor:

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Ankara kulisleri o telefonu konuşuyor! Burcu Köksal krizi ve İmamoğlu’nun telefonu - Mahmut Övür yazdı

"Ufak bir dil sürçmesi yaşandı. Afyon Belediyesi de Uşak Belediyesi'nin kapıları da herkese açık."
Ama Özel'in çabası işe yaramadı. Köksal sözünün arkasında durdu ve ortalık daha da karıştı. Öyle bir karıştı ki Afyon'da patlayan bomba Ankara'dan çok İstanbul'u sarstı.

Ankara kulisleri o telefonu konuşuyor! Burcu Köksal krizi ve İmamoğlu’nun telefonu - Mahmut Övür yazdı

Sarstı, çünkü CHP-DEM ittifakının esas amacı Ekrem İmamoğlu'nu kazandırmaktı. O iş çökerse, İmamoğlu ve 2028 hayali biterdi. Bu yüzden İmamoğlu, kendisinin amiri durumunda olan Burcu Köksal'a yönelik zehir zemberek bir çıkış yaptı:
"Öyle, 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim."
Bu çıkış aynı zamanda esas genel başkanın ya da Saraçhane medyasının deyimiyle "lider"in kim olduğunu da gösterdi.

Ankara kulisleri o telefonu konuşuyor! Burcu Köksal krizi ve İmamoğlu’nun telefonu - Mahmut Övür yazdı

'BİR MÜTEAHHİDE PEŞKEŞ ÇEKTİNİZ'
Bütün bunlar da gizli saklı değil, kamuoyunun gözü önünde oldu ve işin sadece görünen kısmıydı. Arka planda ise çok daha sert ve derin bir kavga vardı. Açıklamanın duyulmasından sonra küplere binen İmamoğlu, hemen telefona sıralıyor ve "Genel Başkanı" Özgür Özel'i arıyordu. Kulislerde buna arama değil, "azarlama" deniyordu:
"O kadını kaldır at partiden..."
Sonra Özel, Burcu Köksal'ı arıyor ve o da onu azarlıyordu:
"Ben düzeltme yaptım, beni dinlemediniz. Hemen adaylıktan istifa edin..."
Köksal'ın cevabı ise kamuoyunun yakından bildiği Canan Kaftancıoğlu İmamoğlu kavgasını hatırlatıyordu:
"Özgür Bey, genel başkan olarak 80 ili ve İstanbul'u bir müteahhide peşkeş çektiniz ve partiyi teröristlere teslim ettiniz. Asıl siz istifa edin."

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