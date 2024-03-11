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Haberler Galeri Ankara’da kooperatif skandalı: Ev hayali yarım kalan vatandaşlar isyan etti!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 16:32

Ankara’da kooperatif skandalı: Ev hayali yarım kalan vatandaşlar isyan etti!

Ankara'da vatandaşlar, 20 sene önce Gölbaşı ilçesinde yapılan ihalede 6 bin 400 dönümlük arsaya ortak oldu. Ancak kooperatifte herhangi bir ilerleme olmamasından dolayı Genel Kurul'un gerçekleştiği sırada eylem yapan vatandaşlar, "Ancak geldiğimiz noktada o boş arazilerde sadece hayvanlar otlatılıyor. Ve geldiğimiz nokta sıfır, kocaman bir sıfır" diye konuştu

TOLGA ÖZLÜ
Ankara’da kooperatif skandalı: Ev hayali yarım kalan vatandaşlar isyan etti!

Ankara Gölbaşı ilçesindeki Yaylabağı mahallesinde, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden açık ihaleyle alınan 6 bin 400 dönümlük arsaya ortak olan kooperatif üyeleri, 20 yıldır bitmeyen mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Bu nedenle yapılan hak sahipleri, Baş-Kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliği önünde bir araya gelen üyeleri, üst birliğin arsaları kooperatiflere devretmesini ve inşaata başlamasını istedi. Yaylabağ mevkiinde bir araya gelen kooperatif üyeleri "Üst Birlik Genel Kurul Kararını Uygulama, Suç İşleme", "Denetim Kurulu Görevini Yap, Suça Ortak Olma" "Artık tapularımızı istiyoruz" şeklinde pankartlar taşıdı.

Ankara’da kooperatif skandalı: Ev hayali yarım kalan vatandaşlar isyan etti!

Yaylabağ'daki arsa önünde yapılan açıklamada kooperatif üyesi Prof. Dr. Rıfat Salmanoğlu, 20 yıl sonra herhangi bir ev sahibi olmadan bir araya geldiklerini belirterek, "Dile kolay tam 20 yıldır bekliyoruz. Senelerdir başlamayan veya özellikle başlatılmayan bir projenin içinde yıllarımız ve paramız heba olup gitmiştir. Artık ok yaydan çıkmış ve iş, hakkımızı alma mücadelesine dönüşmüştür. Aralarında yargı mensupları, mühendisler, akademisyenler, diyanet personeli, sağlık personeli, kamu ve özel sektörden arkadaşlarımızın bulunduğu üyeler yıllarca mağdur edilmiştir" dedi.

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Ankara’da kooperatif skandalı: Ev hayali yarım kalan vatandaşlar isyan etti!

BOŞ ARAZİLERDE HAYVANLAR OTLUYOR

Üyelerden Selami Duman, yaşadığı mağduriyeti anlatarak şöyle konuştu:

"Ancak geldiğimiz noktada o boş arazilerde sadece hayvanlar otlatılıyor. Ve geldiğimiz nokta sıfır, kocaman bir sıfır. Biz üyelerin menfaatleri doğrultusunda buradayız. Hiçbir yönetimle, hiçbir delegeyle, hiçbir şekilde bireysel sorunumuz yok. Hiç kimseyle kavga gürültü etmek gibi bir derdimiz niyetimiz yok. On bine yakın bir konutu tek elden yapmanın imkansız olduğunu herkes anladı. Artık bu kadar büyüklükteki bir projenin tek elden yapılamayacağı anlaşıldı ve bunun artık bölünme zorunluluğu ortaya çıktı. Dağıtın, bırakın kendi kooperatiflerimizi bizler yapalım. İstediğimiz bu kadar basit."

Ankara’da kooperatif skandalı: Ev hayali yarım kalan vatandaşlar isyan etti!

BU İNŞAAT TEK BİR MÜTEAHHİT İLE BİTMEZ

Özgür Şahin isimli bir kooperatif üyesi, "Türkiye'de bu inşaat şartlarında buranın tek bir müteahhitin yapması zaten mümkün değil. Hayale oynuyorlar tutmayı oynuyorlar. Lütfen insanların sabrını artık daha fazla zorlamasınlar. Kendileri yapamayacaklarını kendileri de biliyorlar. Ama lütfen onların sabrı belki kalabilir yönetici olduğu için ama artık bizim sabrımız kalmadı." cümlelerini kullandı.

Ankara’da kooperatif skandalı: Ev hayali yarım kalan vatandaşlar isyan etti!

YÖNETİMİN DEĞİŞMESİNİ İSTİYORUZ

Üye Emine Koç da, "2012'de ben burayı devraldım. Ben aldığımda zaten yedi sekiz yıllık bir geçmişi vardı. Nereden baksanız ben de on üç yıldan beri bekliyorum. Yani çocuklarım küçüktü. Artık onlar büyüdüler biz görmedik ama artık çocukların görmesin ümit ediyoruz. Bunun için de yönetimin değişmesini ve gerçekten icraat yapacak bir yönetimin gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı..

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