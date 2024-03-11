Ankara’da kooperatif skandalı: Ev hayali yarım kalan vatandaşlar isyan etti!

BOŞ ARAZİLERDE HAYVANLAR OTLUYOR

Üyelerden Selami Duman, yaşadığı mağduriyeti anlatarak şöyle konuştu:

"Ancak geldiğimiz noktada o boş arazilerde sadece hayvanlar otlatılıyor. Ve geldiğimiz nokta sıfır, kocaman bir sıfır. Biz üyelerin menfaatleri doğrultusunda buradayız. Hiçbir yönetimle, hiçbir delegeyle, hiçbir şekilde bireysel sorunumuz yok. Hiç kimseyle kavga gürültü etmek gibi bir derdimiz niyetimiz yok. On bine yakın bir konutu tek elden yapmanın imkansız olduğunu herkes anladı. Artık bu kadar büyüklükteki bir projenin tek elden yapılamayacağı anlaşıldı ve bunun artık bölünme zorunluluğu ortaya çıktı. Dağıtın, bırakın kendi kooperatiflerimizi bizler yapalım. İstediğimiz bu kadar basit."