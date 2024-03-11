Giriş Tarihi: 11.03.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
16:32
Ankara’da kooperatif skandalı: Ev hayali yarım kalan vatandaşlar isyan etti!
Ankara'da vatandaşlar, 20 sene önce Gölbaşı ilçesinde yapılan ihalede 6 bin 400 dönümlük arsaya ortak oldu. Ancak kooperatifte herhangi bir ilerleme olmamasından dolayı Genel Kurul'un gerçekleştiği sırada eylem yapan vatandaşlar, "Ancak geldiğimiz noktada o boş arazilerde sadece hayvanlar otlatılıyor. Ve geldiğimiz nokta sıfır, kocaman bir sıfır" diye konuştu