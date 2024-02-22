Giriş Tarihi: 22.02.2024 06:42
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
06:46
Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisinde ülkeye çizdiği yerlilik ve millilik vizyonunun kilometre taşlarından biri daha aşıldı. Türk havacılık tarihinin en önemli projesi Milli Muharip Uçak KAAN gökyüzü ile buluştu. KAAN dün sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN Türkiye'yi 5. nesil savaş uçağı üretebilen 5 ülke arasına sokacak.