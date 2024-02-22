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Haberler Galeri Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri
Giriş Tarihi: 22.02.2024 06:42 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 06:46

Ankara’da tarihi gün! Türkiye'nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisinde ülkeye çizdiği yerlilik ve millilik vizyonunun kilometre taşlarından biri daha aşıldı. Türk havacılık tarihinin en önemli projesi Milli Muharip Uçak KAAN gökyüzü ile buluştu. KAAN dün sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN Türkiye'yi 5. nesil savaş uçağı üretebilen 5 ülke arasına sokacak.

BETÜL USTA
Ankara’da tarihi gün! Türkiye’nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri

Başkan Erdoğan'ın çizdiği yerlilik ve millilikle tam bağımsız savunma sanayii vizyonunun kilometre taşlarından biri daha aşıldı.

Ankara’da tarihi gün! Türkiye’nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN dün sabah Mürted Hava Meydanı'nda ilk uçuşunu yaptı.

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Ankara’da tarihi gün! Türkiye’nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri

Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi.

Ankara’da tarihi gün! Türkiye’nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri

11 dakikalık ilk uçuşu test pilotu Barbaros Demirbaş gerçekleştirdi. Dün 8 bin feet'e çıkan KAAN'ın seri üretimine 2028'de başlanması bekleniyor. Türkiye böylece 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri oldu.

Ankara’da tarihi gün! Türkiye’nin çelik kanatları KAAN gökyüzünde: İşte onu eşsiz kılan özellikleri

Radarlara görünmeden düşman inlerini yerle bir edebilecek teknolojiyle donatılan KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

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