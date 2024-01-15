Ankara’nın altyapı çilesi vatandaşı bezdirdi! "Mansur Yavaş bizi mahvetti"

ASKİ ile ilgili bunların dışında da saymakla bitmeyecek birçok problem var. Bu bölgede yaşanan sel ve su baskınlarından dolayı bir kızımız hayatını kaybetti. Bu yol maalesef 6 aydır bitirilebilmiş değil. Kış geldi hala asfalt atılmadı. İnsanlar çamurun içinde perişan ediliyor.



