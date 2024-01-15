Giriş Tarihi: 15.01.2024 06:58
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
07:01
Ankara’nın altyapı çilesi vatandaşı bezdirdi! "Mansur Yavaş bizi mahvetti"
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ), Keçiören'e bağlı İncirli Mahallesi'nden geçen Barışyolu Caddesi'nin yetersiz altyapısı nedeniyle selde 20 yaşındaki Busenur Doğanay'ın hayatını kaybetmesinin ardından Ağustos ayında başlattığı altyapı çalışmasını bir türlü tamamlayamadı. Yolun 200 metrelik bölümündeki çalışmanın bitirilmemesi, cadde üzerinde ikamet eden ve işyeri sahibi vatandaşları mağdur ediyor. Mağdur vatandaşlar, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösteriyor.