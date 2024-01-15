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Haberler Galeri Ankara’nın altyapı çilesi vatandaşı bezdirdi! "Mansur Yavaş bizi mahvetti"
Giriş Tarihi: 15.01.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 07:01

Ankara’nın altyapı çilesi vatandaşı bezdirdi! "Mansur Yavaş bizi mahvetti"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ), Keçiören'e bağlı İncirli Mahallesi'nden geçen Barışyolu Caddesi'nin yetersiz altyapısı nedeniyle selde 20 yaşındaki Busenur Doğanay'ın hayatını kaybetmesinin ardından Ağustos ayında başlattığı altyapı çalışmasını bir türlü tamamlayamadı. Yolun 200 metrelik bölümündeki çalışmanın bitirilmemesi, cadde üzerinde ikamet eden ve işyeri sahibi vatandaşları mağdur ediyor. Mağdur vatandaşlar, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösteriyor.

TOLGA ÖZLÜ
Ankara’nın altyapı çilesi vatandaşı bezdirdi! Mansur Yavaş bizi mahvetti

ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, İncirli Mahallesini ziyaret ederek vatandaşları dinledi. Burada açıklamada bulunan Ünal; "ASKİ Genel Müdürlüğü'nde 5 yıldır dikiş tutmadı. Sürekli Genel Müdür değişimleri ile kurumsal hafızası ve iş yapma yeteneği kaybedildi.

Ankara’nın altyapı çilesi vatandaşı bezdirdi! Mansur Yavaş bizi mahvetti

ASKİ ile ilgili bunların dışında da saymakla bitmeyecek birçok problem var. Bu bölgede yaşanan sel ve su baskınlarından dolayı bir kızımız hayatını kaybetti. Bu yol maalesef 6 aydır bitirilebilmiş değil. Kış geldi hala asfalt atılmadı. İnsanlar çamurun içinde perişan ediliyor.

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Ankara’nın altyapı çilesi vatandaşı bezdirdi! Mansur Yavaş bizi mahvetti

Buraya bu mevsimde asfalt atmaya kalksalar, atılan o asfalt hiçbir işe yaramayacak. Bu mahalle merkez noktada. Bir ring hattı ile buranın ulaşım sorunu çözülebilir. Ancak bunu bile yapacak feraset yok.

Ankara’nın altyapı çilesi vatandaşı bezdirdi! Mansur Yavaş bizi mahvetti

Mansur Yavaş ve CHP belediyeciliği sınıfta kalmıştır. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Ankara tekrar AK Parti belediyeciliği ile hizmete kavuşacak ve eski güzel günlerine dönecek." dedi.

Ankara’nın altyapı çilesi vatandaşı bezdirdi! Mansur Yavaş bizi mahvetti

MAHALLE SAKİNLERİ BİTMEYEN ÇALIŞMA NEDENİYLE MAĞDUR

Mahalle sakini Durmuş Polyo: "Buraya 2-3 kere asfalt attılar hepsi çöktü. Ağustosta kazı çalışmaları başladı. 6 aydır kazıyorlar. Burada çalışan işçiler kafalarına göre işe başlayıp bırakıyorlar. Bizi rezil ettiler. Yazın tozdan geçilmedi. Şimdi de çamurdan geçilmiyor.

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