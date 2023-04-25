Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:25
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
10:25
Anket sonuçlarına henüz yansımayan ve seçimi belirleyecek dip dalga
Seçim anketlerine yansımamış olsa da kazananı belirleyecek bir dip dalga söz konusu. Anketçilerin ölçemediği sessiz seçmenin büyüklüğü ne kadar? Kılıçdaroğlu'nun seçim günü kendi yanında olacağı yönünde hesap yaptığı kitle hangisi? Yüzdelik oyu arttırma umuduyla kutsallar ayak altına alınarak yapılan ittifaka seçmenin reaksiyonu ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu küçümsediği kitleyle gerçek ve nihai anket olan 14 Mayıs seçimlerinde neyle karşılaşacak? Burhanettin Duran yazdı.