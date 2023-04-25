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Haberler Galeri Anket sonuçlarına henüz yansımayan ve seçimi belirleyecek dip dalga
Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 10:25

Anket sonuçlarına henüz yansımayan ve seçimi belirleyecek dip dalga

Seçim anketlerine yansımamış olsa da kazananı belirleyecek bir dip dalga söz konusu. Anketçilerin ölçemediği sessiz seçmenin büyüklüğü ne kadar? Kılıçdaroğlu'nun seçim günü kendi yanında olacağı yönünde hesap yaptığı kitle hangisi? Yüzdelik oyu arttırma umuduyla kutsallar ayak altına alınarak yapılan ittifaka seçmenin reaksiyonu ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu küçümsediği kitleyle gerçek ve nihai anket olan 14 Mayıs seçimlerinde neyle karşılaşacak? Burhanettin Duran yazdı.

BURHANETTİN DURAN
Anket sonuçlarına henüz yansımayan ve seçimi belirleyecek dip dalga

Seçim kampanyaları son 19 güne girdi. Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da 14 Mayıs seçimlerini kazanacağı özgüveniyle propaganda ve mitinglerini sürdürüyor. Anket şirketleri her iki ana ittifakın da "biz kazanacağız" söylemine uygun anketleri kamuoyu ile paylaşıyor. Bu da seçim yarışını daha iddialı ve gergin hale getiriyor. CHP çevrelerindeki "yeter artık" öfkesi ile "geliyoruz" umudu birbirine karışarak hesap sorma duygularını kabartıyor.

Anket sonuçlarına henüz yansımayan ve seçimi belirleyecek dip dalga

Cumhur İttifakı çevresinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahadaki enerjisi ile muhalefetin ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü tehlikeye atacağı kaygısı birleşiyor.

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Anket sonuçlarına henüz yansımayan ve seçimi belirleyecek dip dalga

Adayların miting sayısının artacağı önümüzdeki üç haftada duygusal temponun daha da yükselmesi beklenmeli. Vaatlerin, siyasi polemik ve suçlamaların tam bir patlama yaşaması kuvvetle olası.

Anket sonuçlarına henüz yansımayan ve seçimi belirleyecek dip dalga

Kendi seçmenini konsolide eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu, kararsız seçmeni ikna etmenin yollarını ve söylemlerini arıyor. Erdoğan eser siyasetine ağırlık vererek her gün neredeyse üç, dört açılış ve temel atma töreninde konuşuyor. Bu mitinglerde icraatlarını anlatmak kalmıyor muhalefetin vizyonsuzluğunu ve ülkenin geleceğinin terör örgütlerine bırakılamayacağını vurguluyor.

Anket sonuçlarına henüz yansımayan ve seçimi belirleyecek dip dalga

Kılıçdaroğlu videolarla yurtdışından para getireceğinden bahsederek İmamoğlu ve Yavaş üzerinden sağ seçmene ulaşmaya çabalıyor. Üzerinde ittifak edilen husus, 14 Mayıs seçimlerinin kaderini kararsız seçmenin belirleyeceği. İki adayın taraftarlarının seçim günü kendi yanlarında olmasını beklediği dip dalga işte bu kararsız seçmenin tercihiyle oluşacak.

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