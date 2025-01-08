Giriş Tarihi: 08.01.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
22:42
Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasında Türkiye'nin etkisi! Ankete Erdoğan damgası: Çok çarpıcı sonuçlar
Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarının devrilmesi sonrasında gözler, yeni kurulacak Suriye yönetimine çevrildi. Yeni yönetimin kendini toplama süreci sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Esad'ın devrilmesi üzerindeki etkisine dair çarpıcı bir anket yayınlandı. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı 10 ilde yüz yüze yapılan ankette, Suriyelilerin yüzde 51'i Esad rejiminin yıkılmasında Başkan Erdoğan'ın etkili olduğunu söyledi. Suriyelilerin yüzde 41'i Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmediği senaryoda Esad rejiminin yıkılmamış olacağı yanıtını verdi. İşte anketteki dikkat çeken sonuçlar...