Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasında Türkiye’nin etkisi! Ankete Erdoğan damgası: Çok çarpıcı sonuçlar

SAVAŞIN BİTTİĞİNE İNANANLARIN ORANI YÜZDE 62

Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından geçiş hükümeti kuruldu. Suriyelilere, "Savaşın bittiğini düşünüyor musunuz?" diye soruldu. Suriyelilerin yüzde 62,3'ü savaşın bittiğini ancak şimdi ne olacağını bilmediğini söyledi. Yüzde 20,8 oranında ise "Hayır, savaş bitmedi" yanıtı alındı. Suriyelilerin yüzde 16,9'u ise bir fikrinin olmadığını belirtti.