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Haberler Galeri Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasında Türkiye'nin etkisi! Ankete Erdoğan damgası: Çok çarpıcı sonuçlar
Giriş Tarihi: 08.01.2025 22:14 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 22:42

Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasında Türkiye'nin etkisi! Ankete Erdoğan damgası: Çok çarpıcı sonuçlar

Suriye'de 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esed ailesi iktidarının devrilmesi sonrasında gözler, yeni kurulacak Suriye yönetimine çevrildi. Yeni yönetimin kendini toplama süreci sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Esad'ın devrilmesi üzerindeki etkisine dair çarpıcı bir anket yayınlandı. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı 10 ilde yüz yüze yapılan ankette, Suriyelilerin yüzde 51'i Esad rejiminin yıkılmasında Başkan Erdoğan'ın etkili olduğunu söyledi. Suriyelilerin yüzde 41'i Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmediği senaryoda Esad rejiminin yıkılmamış olacağı yanıtını verdi. İşte anketteki dikkat çeken sonuçlar...

Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasında Türkiye’nin etkisi! Ankete Erdoğan damgası: Çok çarpıcı sonuçlar

Betimar Araştırma 19-21 Aralık 2024 tarihinde 10 ilde bin 4 kişi ile yüz yüze anket gerçekleştirdi. Suriyeli sığınmacılara, "Geri dönmeyi düşünüyor musunuz? Ahmed eş Şara'ya güveniyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan, rejimin yıkılmasında etkili oldu mu? Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilemeseydi Esad devrilebilir miydi?' Şeklinde sorular soruldu.

Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasında Türkiye’nin etkisi! Ankete Erdoğan damgası: Çok çarpıcı sonuçlar

SAVAŞIN BİTTİĞİNE İNANANLARIN ORANI YÜZDE 62

Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından geçiş hükümeti kuruldu. Suriyelilere, "Savaşın bittiğini düşünüyor musunuz?" diye soruldu. Suriyelilerin yüzde 62,3'ü savaşın bittiğini ancak şimdi ne olacağını bilmediğini söyledi. Yüzde 20,8 oranında ise "Hayır, savaş bitmedi" yanıtı alındı. Suriyelilerin yüzde 16,9'u ise bir fikrinin olmadığını belirtti.

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Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasında Türkiye’nin etkisi! Ankete Erdoğan damgası: Çok çarpıcı sonuçlar

AHMED EŞ ŞARA'YA GÜVENİYORLAR MI?

Geçiş hükümetinin başkanı olan Ahmed Eş Şara'ya güven durumu da ankette soruldu. Suriyelilerin yüzde 31,9'u güvendiğini, yüzde 23,8'i kısmen güvendiğini belirtti. Şara'ya güvenmediğini belirten Suriyelilerin oranı yüzde 7,5 olarak ölçüldü.

Ankete katılanların yüzde 36,8'i ise "Fikrim yok" yanıtını verdi.

Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasında Türkiye’nin etkisi! Ankete Erdoğan damgası: Çok çarpıcı sonuçlar

GEÇİŞ HÜKÜMETİ BAŞARILI BİR SÜREÇ YÜRÜTEBİLECEK Mİ?

Suriyeliler, Esad rejiminin ardından kurulan geçiş hükümetine güvenlerinin olduğunu gösterdi. Ankete katılanların yüzde 72,8'i geçiş hükümetinin başarıyla süreci tamamlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasında Türkiye’nin etkisi! Ankete Erdoğan damgası: Çok çarpıcı sonuçlar

Geçiş hükümetinin ülkeyi başarı ile inşa edemeyeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 3 ile sınırlı kaldı.

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