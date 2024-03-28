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Haberler Galeri AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 09:55

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleşen Açıköğretim Fakültesi sınavlarına binlerce aday katılım sağladı. %30 etki edecek sınavın değerlendirmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürürken not ortalaması 35'in altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 AÖF sınav sonuç sorgulama sayfası!

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 23-24 Mart tarihlerinde tamamlandı. Gerçekleşen sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş devam ederken, adaylar AÖF sınav sonuçlarına anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ulaşabilecek. Peki, 2024 AÖF (Açıköğretim) sınav sonuçları tarihi açıklandı mı? İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama!

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi güz dönemi ara sınavları 23-24 Mart 2024 tarihinde düzenlendi Anadolu Üniversitesi tarafından sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

AÖF sınavları yüz yüze olarak organize edildiğinden değerlendirme sürecinin en az 2 hafta sürmesi bekleniyor. Sınav sonuçlarının Nisan ayının ikinci haftası erişime açılması bekleniyor.

AÖF'ün resmi internet sayfasında yer alan bilgilendirmede " Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde Öğrenci Otomasyonunuzdan öğrenebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası, öğrenci şifresiyle beraber sonuçlarını öğrenci otomasyonu üzerinden görüntüleyebilecek. Sınav sonuçları ekranında adayların elde ettikleri toplam puan, yanlış ve doğru cevap sayısı yer alacak. Ayrıca sınav sonuçlarının açıklanmasıyla harf notları belli olacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) ara sınav notunun % 30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i dikkate alınarak başarı notu hesaplanmaktadır.

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu x 0,3) + (Dönem Sonu Sınav Notu x 0,7) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

Örneğin; ara sınavdan 60, dönem sonu sınavından 80 alan bir öğrencinin ders başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır:

Başarı Notu = (60 x 0,3) + (80 x 0,7)
Başarı Notu = 18 + 56
Başarı Notu = 74

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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