Giriş Tarihi: 28.03.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
09:55
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleşen Açıköğretim Fakültesi sınavlarına binlerce aday katılım sağladı. %30 etki edecek sınavın değerlendirmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürürken not ortalaması 35'in altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 AÖF sınav sonuç sorgulama sayfası!