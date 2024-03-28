AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA 2024 | AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi güz dönemi ara sınavları 23-24 Mart 2024 tarihinde düzenlendi Anadolu Üniversitesi tarafından sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

AÖF sınavları yüz yüze olarak organize edildiğinden değerlendirme sürecinin en az 2 hafta sürmesi bekleniyor. Sınav sonuçlarının Nisan ayının ikinci haftası erişime açılması bekleniyor.

AÖF'ün resmi internet sayfasında yer alan bilgilendirmede " Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde Öğrenci Otomasyonunuzdan öğrenebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.