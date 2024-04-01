Giriş Tarihi: 01.04.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
16:49
AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için geri sayım devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları (vize) sınavları, 23-24 Mart 2024 tarihlerinde düzenlendi. Türkiye genelinde yüz yüze gerçekleştirilen sınavların ardından sonuç sorgulama işlemleri başladı. Bu kapsamda AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı www.anadolu.edu.tr…