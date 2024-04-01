AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Ara sınav ve final sınavı ortalaması 35'in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak. Şimdi binlerce açıköğretim öğrencisi AÖF sonuçları için kurum tarafından gelecek son dakika açıklamalarını yakın takibe almış durumda. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? İşte, Anadolu Üniversitesi 2024 AÖF sonuçları sorgulama ekranı…