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Haberler Galeri AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.04.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 16:49

AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için geri sayım devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları (vize) sınavları, 23-24 Mart 2024 tarihlerinde düzenlendi. Türkiye genelinde yüz yüze gerçekleştirilen sınavların ardından sonuç sorgulama işlemleri başladı. Bu kapsamda AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı www.anadolu.edu.tr…

AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Ara sınav ve final sınavı ortalaması 35'in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak. Şimdi binlerce açıköğretim öğrencisi AÖF sonuçları için kurum tarafından gelecek son dakika açıklamalarını yakın takibe almış durumda. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? İşte, Anadolu Üniversitesi 2024 AÖF sonuçları sorgulama ekranı…

AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF ARA SINAVLARI TAMAMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 akademik takvimine göre; AÖF bahar dönemi vize sınavları, 23-24 Mart tarihlerinde düzenlendi.

Şimdi sırada sonuç adımı var. Bu noktada son dakika AÖF duyuruları öğrenciler tarafından yakın takibe alınmış durumda.

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AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçen dönemlere bakıldığında sonuçların genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içerisinde erişime açıldığı görülüyor.

Buna göre AÖF vize sınavı sonuçlarının Nisan ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında sonuç sorgulama ekranı sabah.com.tr'de yer alacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖF sonuçları, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak.Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan TCKN ve şifreleri ile oturum açarak AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulanabilecek.

Sonuç ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayıları ve sınavdan elde ettikleri puanlar yer alacak.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

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