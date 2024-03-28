Giriş Tarihi: 28.03.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
10:28
AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA | AÖL (Açık Öğretim Lise) 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023-2024 Açık Lise (AÖL) sınavları 16-17 Mart tarihinde 3 oturum şeklinde gerçekleşti. 81 ilde ve belirlenen yurtdışı sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılan sınav sonrasında adaylar sonuçların ne zaman erişime açılacağını yakından takip ediyor. Peki, AÖL (Açık Öğretim Lise) 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi yayımlanan kılavuzla duyurdu.