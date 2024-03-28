AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA | AÖL (Açık Öğretim Lise) 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023-2024 Açık Lise (AÖL) sınavlarının ikinci dönem serüveni başladı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday ise sınav sonrasında sonuçların ne zaman erişime açılacağını yakından takip ediyor. Peki, Açık Öğretim Lise (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?