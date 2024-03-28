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Haberler Galeri AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA | AÖL (Açık Öğretim Lise) 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 10:28

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA | AÖL (Açık Öğretim Lise) 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023-2024 Açık Lise (AÖL) sınavları 16-17 Mart tarihinde 3 oturum şeklinde gerçekleşti. 81 ilde ve belirlenen yurtdışı sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılan sınav sonrasında adaylar sonuçların ne zaman erişime açılacağını yakından takip ediyor. Peki, AÖL (Açık Öğretim Lise) 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi yayımlanan kılavuzla duyurdu.

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA | AÖL Açık Öğretim Lise 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023-2024 Açık Lise (AÖL) sınavlarının ikinci dönem serüveni başladı. Sınava katılım sağlayan binlerce aday ise sınav sonrasında sonuçların ne zaman erişime açılacağını yakından takip ediyor. Peki, Açık Öğretim Lise (AÖL) 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA | AÖL Açık Öğretim Lise 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

16-17 Mart 2024 Tarihlerinde Yapılan Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2. Dönem Sınavlarının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları açıklandı.

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AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA | AÖL Açık Öğretim Lise 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

16-17 Mart 2024 tarihinde uygulanan AÖL sınavlarının sonuçları nisan ayı ortasında ilan edilecek. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA | AÖL Açık Öğretim Lise 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden de sınav sonuç bilgilerini görüntüleyecek.

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA | AÖL Açık Öğretim Lise 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ise 20-21 Temmuz günleri düzenlenecek.

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