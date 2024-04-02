Giriş Tarihi: 02.04.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
15:58
AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || MEB Açık Lise aol.gov.tr açık lise (AÖL) sonuçları açıklandı mı?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için tarih sorgulaması başladı. 2023-2024 AÖL 2. dönem sınavlarının 16-17 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşmesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Lise eğitimlerini uzaktan eğitimle tamamlayan açık lise öğrencileri, binlerce aday dönem ortasındaki bu sınavlarının ardından dönem sonu sınavlarına girecekler. İki sınavın ortalaması alınarak bir öğrencinin dersten başarılı olup olmadığı belli olacak. Peki, açık lise sınavları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?