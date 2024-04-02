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Haberler Galeri AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || MEB Açık Lise aol.gov.tr açık lise (AÖL) sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 15:58

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || MEB Açık Lise aol.gov.tr açık lise (AÖL) sonuçları açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için tarih sorgulaması başladı. 2023-2024 AÖL 2. dönem sınavlarının 16-17 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşmesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Lise eğitimlerini uzaktan eğitimle tamamlayan açık lise öğrencileri, binlerce aday dönem ortasındaki bu sınavlarının ardından dönem sonu sınavlarına girecekler. İki sınavın ortalaması alınarak bir öğrencinin dersten başarılı olup olmadığı belli olacak. Peki, açık lise sınavları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || MEB Açık Lise aol.gov.tr açık lise AÖL sonuçları açıklandı mı?

2023-2024 AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lise eğitimini açık lisede devam ettiren öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Dönem arası sınavların açıklanmasıyla Açık Lise ikinci dönem not ortalamasına etkisi belli olacak. MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL takvimine göre sınav sonuçları belli olacak. İşte detaylar

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || MEB Açık Lise aol.gov.tr açık lise AÖL sonuçları açıklandı mı?

AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI!

2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı!.

MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayınlandı.

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AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || MEB Açık Lise aol.gov.tr açık lise AÖL sonuçları açıklandı mı?

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || MEB Açık Lise aol.gov.tr açık lise AÖL sonuçları açıklandı mı?

AÖL SINAVI DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık lise sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. Yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemezken 45 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olacak.

AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || MEB Açık Lise aol.gov.tr açık lise AÖL sonuçları açıklandı mı?

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

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