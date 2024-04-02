AÖL SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI || MEB Açık Lise aol.gov.tr açık lise (AÖL) sonuçları açıklandı mı?

2023-2024 AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, lise eğitimini açık lisede devam ettiren öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Dönem arası sınavların açıklanmasıyla Açık Lise ikinci dönem not ortalamasına etkisi belli olacak. MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL takvimine göre sınav sonuçları belli olacak. İşte detaylar