Giriş Tarihi: 03.04.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
12:02
AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 Açık Öğretim Lisesi 2.Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama
AÖL sınav sonuçları için heyecan dorukta. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 16-17 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yüz yüze olarak düzenlenen sınavların ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilan edilecek AÖL sonuçları için MEB tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, 2. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023-2024 Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı...