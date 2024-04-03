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Haberler Galeri AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 Açık Öğretim Lisesi 2.Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 03.04.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 12:02

AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 Açık Öğretim Lisesi 2.Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama

AÖL sınav sonuçları için heyecan dorukta. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 16-17 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yüz yüze olarak düzenlenen sınavların ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilan edilecek AÖL sonuçları için MEB tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, 2. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023-2024 Açık Lise AÖL sonuçları sorgulama ekranı...

AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 Açık Öğretim Lisesi 2.Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama

AÖL sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. 2. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları Mart ayında yüz yüze olarak düzenlendi. Binlerce açık lise öğrencisi, Nisan ayına girilmesiyle beraber AÖL sonuçları sorgulama işlemlerine hız kazandırdı. AÖL sınav sonuçları açıklandı duyurusu için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, 2023-2024 MEB Açık Lise sınav sonuçları sorgulama işlemleri.

AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 Açık Öğretim Lisesi 2.Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama

2. DÖNEM AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre AÖL sınav sonuçları, 17 Nisan 2024 tarihinde açıklanacak.

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AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 Açık Öğretim Lisesi 2.Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 Açık Öğretim Lisesi 2.Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI!

2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayınlandı.

MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden yayınlandı.

AÖL SORULARI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 Açık Öğretim Lisesi 2.Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama

AÇIK LİSE DERS GEÇME NOTU KAÇ?

2023- 2024 eğitim öğretim yılında Açık Lise ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin derslerden başarılı olabilmeleri için en düşük kırk beş notuna sahip olması gerekir

Bu notun altındaki öğrenciler başarısız sayılır. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda yanlış cevap sayıları doğru yanıtları etkilemez. Açık Lise sınavlarında 4 yanlış, 1 doğruyu götürmez.

Sınavlarda her doğru cevabın karşılığı 5 puan olarak belirlenmiştir. Açık Lise sınavlarında en az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci 45 puana ulaşarak dersi başarıyla geçmiş olur.

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