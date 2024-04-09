AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024: En içten, kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli, resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024 YAYINDA!

Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.