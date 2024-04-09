Giriş Tarihi: 09.04.2024 07:16
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
07:16
AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024: En içten, kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli, resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri
Arefe günü mesajları resimli ve yazılı seçenekleri sosyal medyada paylaşılmak üzere araştırılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı Arefesi 9 Nisan Salı gününe denk geliyor. Bayramı muştulayan arefe gününde son kez oruç tutacak olan Müslümanlar, yine son kez iftar sofrasında buluşacak. Eş, dost ve sevdiklerinin yanında olduğunu hissettirmek isteyenler en güzel Arefe mesajları ve sözleri araştırmasına çıktı. Bu mübarek günün anlam ve önemini vurgulayan Arefe günü sözleri 2024 yılına özel derlendi. İşte en güzel, kısa, uzun, dualı, resimli Ramazan Bayramı Arefe günü mesajları 2024 ve dini sözleri...