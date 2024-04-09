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Haberler Galeri AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024: En içten, kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli, resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 09.04.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 07:16

AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024: En içten, kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli, resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri

Arefe günü mesajları resimli ve yazılı seçenekleri sosyal medyada paylaşılmak üzere araştırılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı Arefesi 9 Nisan Salı gününe denk geliyor. Bayramı muştulayan arefe gününde son kez oruç tutacak olan Müslümanlar, yine son kez iftar sofrasında buluşacak. Eş, dost ve sevdiklerinin yanında olduğunu hissettirmek isteyenler en güzel Arefe mesajları ve sözleri araştırmasına çıktı. Bu mübarek günün anlam ve önemini vurgulayan Arefe günü sözleri 2024 yılına özel derlendi. İşte en güzel, kısa, uzun, dualı, resimli Ramazan Bayramı Arefe günü mesajları 2024 ve dini sözleri...

AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024: En içten, kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli, resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri

Arefe günü mesajları resimli galeri 2024 yılı için derlendi. İslam alemi, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i uğurlamaya ve Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyor. Ramazan Bayramı öncesi ise arefe günü idrak ediliyor. Peygamber efendimiz bu mübarek gün ile ilgili olarak ''En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır'' buyurmuştur. Bu özel günü eş, dost, akraba ve sevdikleri ile kutlamak isteyenler Arefe günü mesajları ve sözleri araştırmalarına başlandı. Biz de sabah.com.tr olarak sizler için birbirinden güzel, anlamlı, dualı, kısa ve uzun, resimli Arefe günü mesajları ve sözleri 2024 seçeneklerini derledik.

AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024: En içten, kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli, resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024!

İslam alemi, bayramı müjdeleyen Arefe Günü mesajları ve sözleri seçeneklerini sosyal medya platformları üzerinden paylaşmaya başladı.

Müslümanlar tarafından coşku ve heyecan eşliğinde kutlanan Arefe Günü, bu günün anlamı ve önemini vurgulayan mesajlar ve sözlerle değer kazanacak. İşte birbirinden güzel ve yeni resimli 2024 Arefe günü mesajları ve sözleri…

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AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024: En içten, kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli, resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri

AREFE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024 YAYINDA!

Sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram yaşamanız dileklerimle. Arefe gününüzü ve şimdiden bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024: En içten, kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli, resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri

Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:"Allah'ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür."(Müslim, Hac, 436)

Allah'tan Arefe günü orucunun öncesindeki ve sonrasındaki sene(nin günahlarına) keffaret olmasını umarım." (Muslim)

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

Cuma da Arefe de bizim için birer bayramdır.

AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024: En içten, kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli, resimli Arefe Günü mesajları ve sözleri

EN GÜZEL AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024

"Her kim Allah (Celle Celâluhû) rızâsı niyetiyle Arefe gününde sadaka verirse, Allah Te'âlâ o kişiden bunu kabul eder ve bu, sene boyunca veremediği bütün sadakaların sevabına yetişmiş olur." (Hakimü't-Tirmizî, Esrâru'l-Hac.)

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.

Bayramı muştulayan arife günü ne güzel gündür. Arife günümüz mübarek olsun.

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