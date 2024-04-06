Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, neden yok? Kanal D ile Arka Sokaklar yayın tarihi

Her hafta cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar 671. bölümü ile ekrana gelecek. 5 Nisan 2024 Kanal D yayın akışında yer alan bilgiye göre, dizinin yayın saatinde tekrar bölümü ekrana gelecek. Arka Sokaklar yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı bu noktada merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Arka Sokaklar bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.