Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:23
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
01:23
Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, neden yok? Kanal D ile Arka Sokaklar yayın tarihi
Arka Sokaklar dizisinin bu hafta yeni bölümüyle yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Cuma günleri ekrana gelen yapımın 671. bölümü bekleniyor. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nu başrolde buluşturan sevilen diziyle ilgili Arka Sokaklar bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?" sorgulamaları başladı. Peki, Arka Sokaklar bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…