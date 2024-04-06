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Haberler Galeri Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, neden yok? Kanal D ile Arka Sokaklar yayın tarihi
Giriş Tarihi: 06.04.2024 01:23 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 01:23

Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, neden yok? Kanal D ile Arka Sokaklar yayın tarihi

Arka Sokaklar dizisinin bu hafta yeni bölümüyle yayınlanıp yayınlanmayacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Cuma günleri ekrana gelen yapımın 671. bölümü bekleniyor. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nu başrolde buluşturan sevilen diziyle ilgili Arka Sokaklar bugün yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman?" sorgulamaları başladı. Peki, Arka Sokaklar bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, neden yok? Kanal D ile Arka Sokaklar yayın tarihi

Her hafta cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar 671. bölümü ile ekrana gelecek. 5 Nisan 2024 Kanal D yayın akışında yer alan bilgiye göre, dizinin yayın saatinde tekrar bölümü ekrana gelecek. Arka Sokaklar yeni bölümünün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı bu noktada merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Arka Sokaklar bu hafta var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, neden yok? Kanal D ile Arka Sokaklar yayın tarihi

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Kanal D yayın akışında yer alan bilgiye göre 5 Nisan 2024 Cuma günü Arka Sokaklar dizisinin yayın saatinde Arka Sokalar tekrar bölümü ile ekrana gelecek.

Dizinin yeni bölümünün 12 Nisan Cuma günü yayınlanması bekleniyor.

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Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, neden yok? Kanal D ile Arka Sokaklar yayın tarihi

KANAL D YAYIN AKIŞI
06:50 Baht Oyunu
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar

Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, neden yok? Kanal D ile Arka Sokaklar yayın tarihi

18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
22:15 Kadir Gecesi Özel
00:00 Taş Kağıt Makasa
02:00 Yerli Sinema Hz. Ömer'in Adaleti
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:30 Baht Oyunu

Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta var mı yok mu, neden yok? Kanal D ile Arka Sokaklar yayın tarihi
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