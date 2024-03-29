Giriş Tarihi: 29.03.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
16:13
Arkadaşları şehadetinin 9’uncu yılında Mehmet Selim Kiraz’ı anlattı: Görev bilinciyle yaşadı, adalet için şehit oldu!
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı'ndaki makam odasında DHKPC-C'li teröristlerce şehit edildi. Şehadetinin üzerinden 9 yıl geçen Mehmet Selim Kiraz'ın SABAH'a konuşan meslektaşları bir görev adamı olduğunu, hayatı boyunca şehadeti dilediğini ve çevresine karşı örnek bir adalet insanı olarak yaklaştığını söyledi.