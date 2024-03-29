Arkadaşları şehadetinin 9’uncu yılında Mehmet Selim Kiraz’ı anlattı: Görev bilinciyle yaşadı, adalet için şehit oldu!

"GÖREV İNSANIYDI"

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Doğan, "Şehitliğe çok önem verirdi. Şehit olan bir takım abide kişileri özelikle aklında tutar sık sık yad ederdi. Nitekim, kendisi de o çok sevdiği şehitlerden oldu. Mehmet Selim Kiraz ile Gaziosmanpaşa Adliyesine tayinle geldiği gün tanıştık. Kibarlığı, dindar, nazik ve alçakgönüllü kişiliği ile mizaçlarımız uyduğu için birbirimizi çok sevdik. Cuma günleri İstanbul'un muhtelif camilerinde cuma programları yapıyorduk. M.Selim Savcım şehitliği çok önem verirdi. Gittiğimiz bir bölgede bir şehit varsa 'filan kişi burada şehit' deyip bizi o kişinin şehit olduğu yeri gösterirdi." şeklinde konuştu.