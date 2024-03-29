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Giriş Tarihi: 29.03.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 16:13

Arkadaşları şehadetinin 9’uncu yılında Mehmet Selim Kiraz’ı anlattı: Görev bilinciyle yaşadı, adalet için şehit oldu!

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı'ndaki makam odasında DHKPC-C'li teröristlerce şehit edildi. Şehadetinin üzerinden 9 yıl geçen Mehmet Selim Kiraz'ın SABAH'a konuşan meslektaşları bir görev adamı olduğunu, hayatı boyunca şehadeti dilediğini ve çevresine karşı örnek bir adalet insanı olarak yaklaştığını söyledi.

HARUN SEKMEN
Arkadaşları şehadetinin 9’uncu yılında Mehmet Selim Kiraz’ı anlattı: Görev bilinciyle yaşadı, adalet için şehit oldu!

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı'ndaki makam odasında DHKPC-C'li teröristlerce şehit edildi. Görevi başında şehit düşen Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin üzerinden 9 yıl geçti. Meslek hayatı boyunca görev bilinciyle yaşayan şehit savcı Mehmet Selim kiraz, Türk milletinin gönlünde silinmez bir yer edindi. Mehmet Selim Kiraz'ın SABAH'a konuşan meslektaşları bir görev adamı olduğunu, hayatı boyunca şehadeti dilediğini ve çevresine karşı örnek bir adalet insanı olarak yaklaştığını belirtti. Şunları söyledi:

Arkadaşları şehadetinin 9’uncu yılında Mehmet Selim Kiraz’ı anlattı: Görev bilinciyle yaşadı, adalet için şehit oldu!

"ŞEHİTLER ÖLMEZ"

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Atilla Öztürk, "Mehmet Selim Kiraz'ın adalete olan inancı,çalışma azmi, candan dostluğu ve Selim ismi ile müsemma yumuşak başlılığı yargı camiası ve biz arkadaşları tarafından yakinen bilinen bir gerçektir. Bu vatan için çok canlar feda edildi. Hak ve batıl mücadelesi kıyamete kadar da devam edecektir. Bir Mehmet aramızdan ayrılır, bin Mehmetler doğar. Meslektaş olarak İstanbul Gaziosmanpaşa 'da ve sonrasında Çağlayan İstanbul Adliyesinde birlikte çalıştım.

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Arkadaşları şehadetinin 9’uncu yılında Mehmet Selim Kiraz’ı anlattı: Görev bilinciyle yaşadı, adalet için şehit oldu!

Tanımaktan onur duyduğum ve mutlu oldum. Menfur terör saldırısı nedeniyle yarım kalan dostluğumuz öbür dünyada devam edecektir. İnanıyoruz ki şehitler ölmez. Mehmet Selim Kiraz'ın adalete olan inancı, çalışma azmi, candan dostluğu ve Selim ismi ile müsemma yumuşak başlılığı yargı camiası ve biz arkadaşları tarafından yakinen bilinen bir gerçektir. Çok kıymetli baba ve annesinin vakur duruşu da tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Elbette biz kardeşimizin aramızdan bu ayrılığını geçici bir durum kabul ediyoruz. Elbet bir gün buluşacağız." dedi.

Arkadaşları şehadetinin 9’uncu yılında Mehmet Selim Kiraz’ı anlattı: Görev bilinciyle yaşadı, adalet için şehit oldu!

"GÖREV İNSANIYDI"

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Doğan, "Şehitliğe çok önem verirdi. Şehit olan bir takım abide kişileri özelikle aklında tutar sık sık yad ederdi. Nitekim, kendisi de o çok sevdiği şehitlerden oldu. Mehmet Selim Kiraz ile Gaziosmanpaşa Adliyesine tayinle geldiği gün tanıştık. Kibarlığı, dindar, nazik ve alçakgönüllü kişiliği ile mizaçlarımız uyduğu için birbirimizi çok sevdik. Cuma günleri İstanbul'un muhtelif camilerinde cuma programları yapıyorduk. M.Selim Savcım şehitliği çok önem verirdi. Gittiğimiz bir bölgede bir şehit varsa 'filan kişi burada şehit' deyip bizi o kişinin şehit olduğu yeri gösterirdi." şeklinde konuştu.

Arkadaşları şehadetinin 9’uncu yılında Mehmet Selim Kiraz’ı anlattı: Görev bilinciyle yaşadı, adalet için şehit oldu!

"DİMDİK ŞEHADETE YÜRÜDÜ"

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Bülent Dalkıran, "Çizgisini hiç bozmadan, eğilmeden, bükülmeden, kırmadan, dökmeden görevini yaptı. Ağaçlar misali dimdik ayakta öldü. Mehmet Selim kiraz ile mersinde birlikte staj yaptıktan yıllar sonra İstanbul'da karşılaştık ve aynı lojmanda kapı komşu olduk. Mehmet Selim, iyi ki tanıdım diyebileceğiniz bir meslektaş, arkadaş ve dosttu. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

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