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Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:12

Asrın felaketinde kaos planı çöktü! Afetin enkazında kaos tiyatrosu: Yalan... panik... dolandırıcılık...

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. Devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya çalışırken provokatörler ve dolandırıcılar sahneye çıktı. "Baraj patladı", "yardımlar engelleniyor" yalanlarıyla halkı paniğe sürükleyip arama kurtarma faaliyetlerini sekteye uğratıp kaos çıkarmaya çalıştı. Kirli oyuna geçit vermeyen Emniyet Genel Müdürlüğü, 3 bin 531 sosyal medya hesabı incelemeye aldı. Halkı paniğe sürükleyen bin 936 kişi hakkında işlem yapıldı. 527 kişi gözaltına alınırken, 99'u tutuklandı.

ÖMER ÇETİN
Asrın felaketinde kaos planı çöktü! Afetin enkazında kaos tiyatrosu: Yalan... panik... dolandırıcılık...

Türkiye'nin hafızasına "Asrın Felaketi" olarak kazınan 6 Şubat depremleri, 53 bin vatandaşın hayatına mal olurken milyonlarca insanı derinden sarstı. Devlet, tüm gücüyle sahada can kurtarmaya çalışırken, provokatörler ve dolandırıcılar sosyal medya üzerinden kaos yarattı.

Asrın felaketinde kaos planı çöktü! Afetin enkazında kaos tiyatrosu: Yalan... panik... dolandırıcılık...

Halkın acısını suistimal eden sahtekârlar, yardım kampanyaları adı altında dolandırıcılık yaparken, provokatif hesaplar ise dezenformasyon yayarak paniğe ve arama kurtarma faaliyetlerinin sağlıklı ilerlemesine neden oldu. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), hem sahada hem de dijital ortamda yürüttüğü kararlı mücadeleyle kaos planlarını boşa çıkardı.

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Asrın felaketinde kaos planı çöktü! Afetin enkazında kaos tiyatrosu: Yalan... panik... dolandırıcılık...

SOSYAL MEDYADAN KORKU VE PANİK YAYMA GİRİŞİMLERİ

Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremleri, sadece fiziksel değil, dijital bir kaosa da yol açtı. Devlet tüm gücüyle arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken, sosyal medya platformlarında yayılan yalan haberler ve dezenformasyon, halkı paniğe sürükledi ve depremzedelerin güvenliğini tehdit etti. Provokatörler, bu kaos ortamını fırsata çevirmeye çalışarak, halkı yanıltan yalanlarla korku ve panik yaydı.

Asrın felaketinde kaos planı çöktü! Afetin enkazında kaos tiyatrosu: Yalan... panik... dolandırıcılık...

Emniyet Genel Müdürlüğü, bu dijital felaketi durdurmak için hızla harekete geçti. 3 bin 531 sosyal medya hesabı mercek altına alındı, bin 936 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 527 kişiden 99'u tutuklandı. Ancak asıl tehlike, sadece yalan değil, kötü niyetli provokasyonlardı.

Asrın felaketinde kaos planı çöktü! Afetin enkazında kaos tiyatrosu: Yalan... panik... dolandırıcılık...

BARAJ PATLADI, İŞ MAKİNALARI ENGELLENİYOR YALANI

Sosyal medya üzerinden "Deprem sonrası Atatürk Barajı'nda çatlaklar oluştu" gibi korku yaratıcı paylaşımlar, hızla yayılarak halk arasında büyük bir panik oluşturdu. Bu tür dezenformasyonlar, hem depremzedeleri daha da umutsuzluğa itti. Özellikle Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'nin sosyal medya hesabı üzerinden "Hatay Antakya Yarseli Barajı duvarı çatlamış. Allah aşkına buraya ekip yollasın. Çok yağmur yağıyor" iddiası kaosu derinleştirdi.

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