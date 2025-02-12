Asrın felaketinde kaos planı çöktü! Afetin enkazında kaos tiyatrosu: Yalan... panik... dolandırıcılık...

SOSYAL MEDYADAN KORKU VE PANİK YAYMA GİRİŞİMLERİ

Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremleri, sadece fiziksel değil, dijital bir kaosa da yol açtı. Devlet tüm gücüyle arama-kurtarma çalışmalarını sürdürürken, sosyal medya platformlarında yayılan yalan haberler ve dezenformasyon, halkı paniğe sürükledi ve depremzedelerin güvenliğini tehdit etti. Provokatörler, bu kaos ortamını fırsata çevirmeye çalışarak, halkı yanıltan yalanlarla korku ve panik yaydı.