Giriş Tarihi: 12.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
11:12
Asrın felaketinde kaos planı çöktü! Afetin enkazında kaos tiyatrosu: Yalan... panik... dolandırıcılık...
Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ili yıktı. Devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya çalışırken provokatörler ve dolandırıcılar sahneye çıktı. "Baraj patladı", "yardımlar engelleniyor" yalanlarıyla halkı paniğe sürükleyip arama kurtarma faaliyetlerini sekteye uğratıp kaos çıkarmaya çalıştı. Kirli oyuna geçit vermeyen Emniyet Genel Müdürlüğü, 3 bin 531 sosyal medya hesabı incelemeye aldı. Halkı paniğe sürükleyen bin 936 kişi hakkında işlem yapıldı. 527 kişi gözaltına alınırken, 99'u tutuklandı.