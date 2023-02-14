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Haberler Galeri Asrın felaketinde sismik izolatörlü şehir hastaneleri dimdik ayakta
Giriş Tarihi: 14.02.2023 06:38 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 06:41

Asrın felaketinde sismik izolatörlü şehir hastaneleri dimdik ayakta

10 ili vuran deprem felaketinde bölgenin 3 şehir hastanesi sapasağlam ayakta kaldı. Zemin kattaki taşıyıcı kolonlara takılan sismik izolatörler, depremin yarattığı sarsıntıyı emerek yapıları ayakta tuttu Dünyanın en çok sismik izolatörüne sahip sağlık üssü olan Adana Şehir Hastanesi, K.Maraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi yaralı depremzedelere şifa dağıtıyor

Asrın felaketinde sismik izolatörlü şehir hastaneleri dimdik ayakta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim dediği" 20'si hizmete açılan, 14'ünün de yapımı süren "Şehir Hastaneleri" arasında, deprem bölgesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi de bulunuyor.

Asrın felaketinde sismik izolatörlü şehir hastaneleri dimdik ayakta

Sismik deprem izolatörlü olarak 9 büyüklüğünde depremlere dahi dayanıklı inşa edilen 3 şehir hastanesinde de çizik bile yok.

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Asrın felaketinde sismik izolatörlü şehir hastaneleri dimdik ayakta

Afet, pandemi gibi zorlu sağlık şartlarına göre tasarlanan ve en şiddetli deprem sırasında bile ameliyatların aksamadan yapılabildiği "Sağlık Üsleri", enkazdan sağ kurtarılan vatandaşların yaşama tutunmaları için en iyi hizmeti veriyor.

Asrın felaketinde sismik izolatörlü şehir hastaneleri dimdik ayakta

BİN 512 SİSMİK İZOLATÖRLÜ HASTANE
Bölgedeki 3 hastaneden, bin 512 sismik izolatöre sahip olan Adana Şehir Hastanesi, aynı zamanda dünyanın en büyük sismik izolatörlü hastanesi özelliğini taşıyor.

Asrın felaketinde sismik izolatörlü şehir hastaneleri dimdik ayakta

553 bin metrekare kapalı alanına sahip ve en ileri teknolojiyle donatılmış olan, Türkiye'nin en büyük sağlık komplekslerinden Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi asrın felaketinde bölgenin "Sağlık üssü" oldu.

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