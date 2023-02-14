Giriş Tarihi: 14.02.2023 06:38
Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
06:41
Asrın felaketinde sismik izolatörlü şehir hastaneleri dimdik ayakta
10 ili vuran deprem felaketinde bölgenin 3 şehir hastanesi sapasağlam ayakta kaldı. Zemin kattaki taşıyıcı kolonlara takılan sismik izolatörler, depremin yarattığı sarsıntıyı emerek yapıları ayakta tuttu Dünyanın en çok sismik izolatörüne sahip sağlık üssü olan Adana Şehir Hastanesi, K.Maraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi yaralı depremzedelere şifa dağıtıyor