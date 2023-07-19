Giriş Tarihi: 19.07.2023 06:28
Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
06:31
Asrın felaketini inceleyen dünyaca ünlü uzmanlardan çarpıcı tespit! Bu depreme Japonya bile dayanamazdı
50 binden fazla canımızı kaybettiğimiz, yüz binlerce insanımızın yaralanmasına neden olan 6 Şubat depremleri, yüreklerimizi enkaza çevirdi. Milyonlarca kişinin evinden, topraklarından kopmasına neden olan felaket ile ilgili analiz yapan Japon bilim insanları, araştırmanın sonuna geldi. 9 saat arayla gerçekleşen çifte depremin çok nadiren yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, "Bu depreme Japonya bile dayanamazdı" tespitinde birleşti. Kagawa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda ve Tohoku Üniversitesi'nden Fumihiko Imamura SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.