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Haberler Galeri Asrın felaketini inceleyen dünyaca ünlü uzmanlardan çarpıcı tespit! Bu depreme Japonya bile dayanamazdı
Giriş Tarihi: 19.07.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 06:31

Asrın felaketini inceleyen dünyaca ünlü uzmanlardan çarpıcı tespit! Bu depreme Japonya bile dayanamazdı

50 binden fazla canımızı kaybettiğimiz, yüz binlerce insanımızın yaralanmasına neden olan 6 Şubat depremleri, yüreklerimizi enkaza çevirdi. Milyonlarca kişinin evinden, topraklarından kopmasına neden olan felaket ile ilgili analiz yapan Japon bilim insanları, araştırmanın sonuna geldi. 9 saat arayla gerçekleşen çifte depremin çok nadiren yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, "Bu depreme Japonya bile dayanamazdı" tespitinde birleşti. Kagawa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda ve Tohoku Üniversitesi'nden Fumihiko Imamura SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Muhammed UZUN
Asrın felaketini inceleyen dünyaca ünlü uzmanlardan çarpıcı tespit! Bu depreme Japonya bile dayanamazdı

Dünyaca ünlü Japon bilim insanları, Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan ve 10 şehri yıkan Kahramanmaraş merkezli deprem ile ilgili çalışmalarını tamamladı.

Asrın felaketini inceleyen dünyaca ünlü uzmanlardan çarpıcı tespit! Bu depreme Japonya bile dayanamazdı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler üzerinde bölgeyi mercek altına alan bilim insanları; yapı hasarları, zemin incelemesi, yapı dinamiği ve deprem davranışı gibi konularda saha araştırması yaptı.

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Asrın felaketini inceleyen dünyaca ünlü uzmanlardan çarpıcı tespit! Bu depreme Japonya bile dayanamazdı

EN BÜYÜK VE EN ŞİDDETLİ DEPREM

Aylar süren çalışmalardan sonra akademisyenler, ağır yıkımın hassas yapı ve yumuşak zemin kaynaklı olduğunu aktardı.

Asrın felaketini inceleyen dünyaca ünlü uzmanlardan çarpıcı tespit! Bu depreme Japonya bile dayanamazdı

Son verileri de inceleyen bilim insanları, 6 Şubat depremlerinin Türkiye'deki en büyük ve en şiddetli depremler olduğunu vurguladı.

Asrın felaketini inceleyen dünyaca ünlü uzmanlardan çarpıcı tespit! Bu depreme Japonya bile dayanamazdı

Uzman isimler; farklı fay hatlarında kırılmaların meydana geldiği, 9 saat arayla gerçekleşen 2 büyük depremin çok nadiren yaşandığına dikkat çekti.

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