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Haberler Galeri Ateş Kuşları 49. bölüm bekleniyor: "Hamileyim Barbar!" ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 29.03.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 18:29

Ateş Kuşları 49. bölüm bekleniyor: "Hamileyim Barbar!" ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle

Her cuma günü ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Ateş Kuşları bu akşam 49.bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırmaları başladı. Başrollerinde İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümünde çiçeği burnunda çifti hangi yeni gelişmeler beklemekte? Ayça'yı, Kara ve Sultan'ı ihbar etmekten vazgeçirmeye çalışan Zıpkın'ın son hamlesi ne olacak? izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. İşte ATV'nin fenomen dizisi Ateş Kuşları 49.bölüm için ATV ile canlı izle

Ateş Kuşları 49. bölüm bekleniyor: Hamileyim Barbar! ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle

Ateş Kuşları geçtiğimiz hafta 49. bölümüyle ekranlara gelmişti. ATV'nin dram türündeki dizisi Ateş Kuşları 49. bölüm izle ekranı başında yerler alınıyor. İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Erdem Şanlı gibi isimleri bir araya getiren yapım, bu haftaki sahneleriyle de izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. İşte Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle ekranı

Ateş Kuşları 49. bölüm bekleniyor: Hamileyim Barbar! ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Ateş Kuşları dizisi yeni bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

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Ateş Kuşları 49. bölüm bekleniyor: Hamileyim Barbar! ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle

ATEŞ KUŞLARI 49 BÖLÜM ÖZETİ

+Hamileyim Barbar! -Baba mı oluyorum?

Pamir'i Çino'nun yanında gören Ali için tek amaç, eski düşman Çino'nun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktır artık. Fevri ve hesapsız hamleleri Ali'yi zor duruma sokacak, onun bu haliyle asıl zorluğa düşen ise daha büyük bir amaca hizmet eden Barbar olacak

Ateş Kuşları 49. bölüm bekleniyor: Hamileyim Barbar! ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle

Gülayşe'nin karnına vurmaya başlayan sancılar herkesin aklına aynı soruyu getirecek... Çiçeği burnunda çifti hangi yeni gelişmeler beklemekte? Ayça'yı, Kara ve Sultan'ı ihbar etmekten vazgeçirmeye çalışan Zıpkın'ın son hamlesi ne olacak? Çino'nun ipliğini pazara çıkarmaya çalışan Ali'nin başına nasıl bir iş açılacak?

Ateş Kuşları 49. bölüm bekleniyor: Hamileyim Barbar! ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle
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