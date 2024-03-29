Giriş Tarihi: 29.03.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
18:29
Ateş Kuşları 49. bölüm bekleniyor: "Hamileyim Barbar!" ATV ile Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle
Her cuma günü ATV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Ateş Kuşları bu akşam 49.bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırmaları başladı. Başrollerinde İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral, Görkem Sevindik gibi isimleri buluşturan dizinin yeni bölümünde çiçeği burnunda çifti hangi yeni gelişmeler beklemekte? Ayça'yı, Kara ve Sultan'ı ihbar etmekten vazgeçirmeye çalışan Zıpkın'ın son hamlesi ne olacak? izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. İşte ATV'nin fenomen dizisi Ateş Kuşları 49.bölüm için ATV ile canlı izle