ATEŞ KUŞLARI 50. BÖLÜM FRAGMAN || "Allahım sen Gülayşemi koru!"Ateş Kuşları dizisi 50. bölüm fragmanı izle

ATEŞ KUŞLARI 49 BÖLÜM ÖZETİ

+Hamileyim Barbar! -Baba mı oluyorum?

Pamir'i Çino'nun yanında gören Ali için tek amaç, eski düşman Çino'nun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktır artık. Fevri ve hesapsız hamleleri Ali'yi zor duruma sokacak, onun bu haliyle asıl zorluğa düşen ise daha büyük bir amaca hizmet eden Barbar olacak