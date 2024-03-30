Giriş Tarihi: 30.03.2024 00:22
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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ATEŞ KUŞLARI 50. BÖLÜM FRAGMAN || "Allahım sen Gülayşemi koru!"Ateş Kuşları dizisi 50. bölüm fragmanı izle
Ateş Kuşları 50.bölüm fragmanı için izleyiciler ATV ekranlarına yöneldi. Başrollerini İlayda Alişan,Hande Soral, Emin Gürsoy'un paylaştığı sevilen dizi Ateş Kuşları yeni bölümleri ile her hafta cuma seyircisiyle buluşuyor. Yayınlanan son bölümde Gülayşe hamile olduğunu açıklamıştı. Ateş Kuşları Çino2nun gerçek yüzünü ortaya çıkardılar. Peki bundan sonra ne olacak? Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler yaşanacak? İşte yeni ve son bölümden detaylar.