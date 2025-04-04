Avukat İBB’deki rüşvet pazarlığını anlattı: “5 milyon euro talep edildi! Taksitlendirmede yardımcı olacağız”

Yolsuzluk dosyasına yaşanan rüşvet çarkıyla ilgili AVM'nin avukatlığını yapan Avukat Mehmet Asım İpekcioğlu'nun tanık ifadesi girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ifade veren avukat, İBB'deki rüşvet çarkının nasıl işlediğini detaylarıyla anlattı. Capacity alışveriş merkezinin uzun süredir avukatlığını yapan İpekcioğlu, belediyeden gelen taleplerin müvekkilleri tarafından kabul edilmeyince otoparkın eski tarihli bir mühürle kapatıldığını, bununla ilgili tespitte yaptırdıklarını anlattı. Yerel seçimlerin ardından binayla ilgili tüm evrakları incelediklerini, imar affından yararlanıp, harçların ödendiğini, imara aykırı bir durum olmadığını tespit ettiklerini anlatan İpekcioğlu "bu konuda alanında uzman olan mimar Sefer Kocabaş' tan belgelerimizin incelenmesini istedik. O da gerekli incelemeleri yaptıktan sonra binanın mevzuata uygun olduğunu tespit etti. Sefer beyle birlikte Bakırköy Belediye Başkanı yardımcısı Ali Rıza Akyüz ile görüşmeye gittik. Bize belediyenin zor durumda olduğunu, paraya ihtiyacı olduğunu, işlerin devamı için kendilerine destek verilmesi gerektiğini söylediler. Biz de ancak hukuka uygun talepler konusunda yardımcı olabileceğimizi kendisine söyledik. Hukuk aykırı talepleri kabul etmeyeceğimizi söyleyip belediyeden ayrıldık. Aradan yaklaşık 10 gün geçtikten sonra Ali Rıza Akyüz tarafından belediyeye davet edildik. Sefer beyle belediyeye gittiğimizde kendisini İBB iştiraklerinin yönetim kurulu başkanı olarak tanıtan Ertan Yıldız da vardı. Aynı talep tekrarlandı. Sıkıntı yaşayacağımızı, müvekkilimin zarar gördüğünü, istediğimiz şekilde sorunu çözün demeleri üzerine şirketin kurumsal yapısı içerisinde çok sayıda ortağının bulunması dikkate alınarak şirket ve ortaklarının hukuk dışı talepleri kabul etmeyeceğimizi söyledim. Bunun üzerine yaptıklarının kanun dışı olduğunu, size ceza avukatı lazım olacak dedim. Bana bundan sonra sizinle görüşmeyeceğiz, sizi arayacaklar dediler. Bu görüşmeden birkaç gün sonra arandım" dedi.