Giriş Tarihi: 04.04.2025 06:10
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
06:12
Avukat İBB’deki rüşvet pazarlığını anlattı: “5 milyon euro talep edildi! Taksitlendirmede yardımcı olacağız”
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası Ertan Yıldız'ın, bir AVM'nin otoparkının ruhsatlandırma sürecinde 5 milyon Euro rüşvet istediği ortaya çıkmıştı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında açık tanıklık yapan AVM'nin avukatı, rüşvet çarkını anlattı. Müvekkilinin belediyeden gelen talepleri kabul etmeyince otoparkın eski tarihli mühürle kapatıldığını, binada imara aykırı bir durum olmadığını tespit ettiklerini anlatan firma avukatı, "Maslak 42 rezidansta 1704 numaralı daireye çağrıldık. Net olarak 5 milyon Euro talep edildiğini, taksitlendirme konusunda yardımcı olacaklarını söylediler. Bir hafta sonra yine geldiler, rüşveti kabul etmediğimizi söyledim. Alışveriş merkezi hakkında yıkım kararı verip para cezası kestiler." dedi.