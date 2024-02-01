Giriş Tarihi: 01.02.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
16:40
Aydın Ayaydın’dan rakibine hodri meydan çağrısı: Sadece mazeret üretiyorlar!
AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, yerel seçim çalışmalarına başladı. İstanbul'dan Muğla'ya dönüşte 750'den fazla araçtan oluşan uzun bir konvoyla karşılandı. CHP'li Muğla Büyükşehir adayının açıklamalarını yanıtsız bırakmayan Ayaydın, hodri meydan çağrısı yaptı. "Oturup mazeret üretiyorlar sadece. Muğlalının artık bu yalanlara karnı tok" ifadelerini kullandı.