Aydın Ayaydın’dan rakibine hodri meydan çağrısı: Sadece mazeret üretiyorlar!

Merkezi hükümet 14 ve 28 Mayıs'ta sandıkta halka hesabını verdi. Halktan geçer not alarak tekrar iktidar oldu. Bırakın merkezi hükümetle uğraşmayı, Muğla halkına projelerinizi açıklayın. Bodrum'a yapacaklarınızı sıralayın. Halk da bizim ve sizin projelerinizi karşılaştırsın ona göre kimi seçeceğine karar versin. Ben kanalizasyon diyorum, patates tarlası gibi yollar diyorum, o Muğla'nın sorunlarını neden çözmediniz, gökten vahiy inmesini mi beklediniz diye soruyor. Her yağmurda göle dönen sokakları ihya etmek devletin işi değil ki. Kanalizasyon sistemini kurmak, musluklardan su akmasını sağlamak, pis suların derelere oradan da denizlere akmasını önlemek, patates tarlasına dönen sokakları tamir etmek, imar planlarını çıkarmak devletin değil, sizin işinizdi. Sayayım mı daha görevlerinizi sorumluluklarınızı. İş tanımınızı mı hatırlatayım buradan?" ifadelerini kullandı.