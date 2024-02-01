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Haberler Galeri  Aydın Ayaydın’dan rakibine hodri meydan çağrısı: Sadece mazeret üretiyorlar!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 16:40

Aydın Ayaydın’dan rakibine hodri meydan çağrısı: Sadece mazeret üretiyorlar!

AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, yerel seçim çalışmalarına başladı. İstanbul'dan Muğla'ya dönüşte 750'den fazla araçtan oluşan uzun bir konvoyla karşılandı. CHP'li Muğla Büyükşehir adayının açıklamalarını yanıtsız bırakmayan Ayaydın, hodri meydan çağrısı yaptı. "Oturup mazeret üretiyorlar sadece. Muğlalının artık bu yalanlara karnı tok" ifadelerini kullandı.

Aydın Ayaydın’dan rakibine hodri meydan çağrısı: Sadece mazeret üretiyorlar!

AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalarını hızlandırdı. İstanbul'dan Muğla'ya dönen ve Milas Bodrum havalimanında 750'den fazla araçtan oluşan uzun bir konvoyla karşılanan Ayaydın, CHP'nin Muğla Büyükşehir adayının açıklamalarını da yanıtsız bırakmadı.

Aydın Ayaydın’dan rakibine hodri meydan çağrısı: Sadece mazeret üretiyorlar!

"PROJELERİ OLMADIĞI İÇİN..."

Muğla'daki alt yapı sorununa dikkat çeken Aydın Ayaydın, "Muğla için bugüne kadar tek çivi çakmayıp, doğru dürüst hizmet etmeyenler, nihayet çıktı ortaya. Tam da beklediğim gibi 'Devlet bize el uzatmadı' bahanesinin ardına saklanıp tembelliklerini gizlemeye çalışarak, algı yönetmenin peşine düştüler hemen. Onlar da haklı! Ne diyebilirler ki başka? Projeleri olmadığı için, yerel yönetimdeki başarısızlıklarını örtmek için merkezi hükümeti hedeflerine koymaya çalıştıklarını görüyorum. Beyler hatırlatırım, siz merkezi hükümete değil, yerel yönetime adaysınız.

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Aydın Ayaydın’dan rakibine hodri meydan çağrısı: Sadece mazeret üretiyorlar!

Merkezi hükümet 14 ve 28 Mayıs'ta sandıkta halka hesabını verdi. Halktan geçer not alarak tekrar iktidar oldu. Bırakın merkezi hükümetle uğraşmayı, Muğla halkına projelerinizi açıklayın. Bodrum'a yapacaklarınızı sıralayın. Halk da bizim ve sizin projelerinizi karşılaştırsın ona göre kimi seçeceğine karar versin. Ben kanalizasyon diyorum, patates tarlası gibi yollar diyorum, o Muğla'nın sorunlarını neden çözmediniz, gökten vahiy inmesini mi beklediniz diye soruyor. Her yağmurda göle dönen sokakları ihya etmek devletin işi değil ki. Kanalizasyon sistemini kurmak, musluklardan su akmasını sağlamak, pis suların derelere oradan da denizlere akmasını önlemek, patates tarlasına dönen sokakları tamir etmek, imar planlarını çıkarmak devletin değil, sizin işinizdi. Sayayım mı daha görevlerinizi sorumluluklarınızı. İş tanımınızı mı hatırlatayım buradan?" ifadelerini kullandı.

Aydın Ayaydın’dan rakibine hodri meydan çağrısı: Sadece mazeret üretiyorlar!

"HODRİ MEYDAN PROJELERİ YARIŞTIRALIM"

Rakibine hodri meydan çağrısı da yapan Aydın Ayaydın, Muğla için çok önemli projeler hazırladıklarını ve bunları hayata geçirmek için gün saydıklarını vurguladı. Rakiplerinden de projelerini duymak istediğini söyleyen Ayaydın, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

Aydın Ayaydın’dan rakibine hodri meydan çağrısı: Sadece mazeret üretiyorlar!

Eleştiri yapan partinin başkan adayına sesleniyorum. Arzu ettiğiniz kanalda oturalım projelerimizi tartışalım. Hatta isterseniz, geçmiş dönem Büyükşehir Belediye başkanınızı ve akıl hocalarınızı da yanınıza alın. Ben tek başıma karşınızda otururum. Belli ki sizler hep yaptığınız gibi proje konuşmayıp halkımıza 'Gelirlerse buraları yaşanmaz kılarlar, yaşam biçiminize müdahale ederler' iftirasını atarak oy devşirmeye çalışacaksınız. Ne yapıp ne yapmadığınızı çok iyi biliyorum. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar hükümetten tek talepte bulundu.

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