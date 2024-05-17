Ayhan Bora Kaplan operasyonunun medya ayağı: İddialar çok büyük...

Ankara'da yaşananlar tozu, dumana kattı. Herkesin kafasında birçok soru var. Eminim, ortalıktaki bulut kalkınca sorular da cevabını bulacak fotoğraf da daha net görülecek.

İddialar çok büyük...

Emniyet'in organize katında yaşananlar, gözaltılar, kanunsuz şekilde 280 kişi hakkında fiziki takip yoluyla bilgi toplamalar...

Kimi diyor ki "Mafya devlete operasyon yapıyor", diğeri diyor ki "Devlet yeni bir darbe, kumpas girişimini engelliyor."

Peki bu argümanlardan hangisi doğru?