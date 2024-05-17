Giriş Tarihi: 17.05.2024 08:28
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
08:31
Ayhan Bora Kaplan operasyonunun medya ayağı: İddialar çok büyük...
Türkiye, Ankara Emniyeti'nde görevli üst düzey müdürlerin FETÖ'nün 17/25 taktikleriyle yapmaya çalıştığı kumpas soruşturması ile sarsıldı. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör, operasyonun medya ayağını kaleme aldı. "İddialar çok büyük..." diyerek "Geçmişteki yaşanmışlıklar olmasa "8 polis bir haltlar yemiş" diyerek geçiştirebiliriz belki... Ama olmuyor. Umarım, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ucunda kim ya da ne varsa meselenin sonuna kadar gider" ifadelerini kullandı. İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı…