Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
09:17
Ayhan Bora Kaplan raporu ortaya çıktı! Kara para nasıl aklandı? Dikkat çeken sünnet ve eskort detayı!
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, Ankara'da yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı. Hakkında hazırlanan MASAK raporunda çarpıcı detaylara ulaşıldı. 423 sayfalık raporda, Ayhan Bora Kaplan'ın oğluna yaptığı sünnet düğüne dikkat çekilirken, Kaplan'ın banka hesabına, sünnet takıları adı altında 27 milyon 808 bin TL 425 TL para yatırdığı vurgulandı. Suç örgütü lideri Kaplan'ın yakalanmadan 6 gün önce ise yine o hesaptan 17 milyon 500 bin TL'lik para transferi yaptığı bilgisi yer aldı… İşte detaylar..