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Haberler Galeri Ayhan Bora Kaplan raporu ortaya çıktı! Kara para nasıl aklandı? Dikkat çeken sünnet ve eskort detayı!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 09:17

Ayhan Bora Kaplan raporu ortaya çıktı! Kara para nasıl aklandı? Dikkat çeken sünnet ve eskort detayı!

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan, Ankara'da yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanmıştı. Hakkında hazırlanan MASAK raporunda çarpıcı detaylara ulaşıldı. 423 sayfalık raporda, Ayhan Bora Kaplan'ın oğluna yaptığı sünnet düğüne dikkat çekilirken, Kaplan'ın banka hesabına, sünnet takıları adı altında 27 milyon 808 bin TL 425 TL para yatırdığı vurgulandı. Suç örgütü lideri Kaplan'ın yakalanmadan 6 gün önce ise yine o hesaptan 17 milyon 500 bin TL'lik para transferi yaptığı bilgisi yer aldı… İşte detaylar..

Ayhan Bora Kaplan raporu ortaya çıktı! Kara para nasıl aklandı? Dikkat çeken sünnet ve eskort detayı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararıyla suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yurtdışına çıkmak isterken Esenboğa Havalimanı'nda yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan Bora Kaplan çetesine ilişkin 61 şüpheli hakkında dava açılırken, dosyaya Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) "Aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu da girdi. Hürriyet'in haberine göre raporda çete lideri Kaplan ve çevresi hakkında çarpıcı tespitlere yer yer verildi.

Ayhan Bora Kaplan raporu ortaya çıktı! Kara para nasıl aklandı? Dikkat çeken sünnet ve eskort detayı!

423 SAYFALIK RAPOR HAZIRLANDI

423 sayfalık raporda, çete lideri Kaplan ve yakın çevresi ile dosyadaki bazı şüphelilerin, banka hesapları, şirket ortaklıkları, yaptıkları para transferlerin detaylı incelendiği belirtildi

Çete lideri Kaplan ve yakın çevresi ile dosyadaki bazı şüphelilerin, banka hesapları, şirket ortaklıkları, yaptıkları para transferlerin detaylı incelenmesi sonucu oluşturulan 423 sayfalık raporda, Kaplan'ın suç örgütü faaliyetleri kapsamında suçtan elde etmiş olduğu gelirlerini, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve aklamak amacıyla, eşinin, sevgilisinin, kardeşinin, eniştesinin hesapları üzerinden ve yine bunların üzerine kurulmuş şirketler aracılığıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

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Ayhan Bora Kaplan raporu ortaya çıktı! Kara para nasıl aklandı? Dikkat çeken sünnet ve eskort detayı!

2019'DAN SONRA HESABINDA ŞÜPHELİ İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ

MASAK'ın hazırladığı raporda Ayhan Bora Kaplan'ın 2019'a kadar banka hesaplarında herhangi bir hareket bulunmadığı belirtildi. 2019 yılı ve sonrasında hem nakit işlemlerde hayatın olağan akışına aykırı yüksek nakit işlem tutarları ve para transferleri gerçekleştirildiği görüldüğüne dikkat çekildi. Raporda, "SGK çalışma kayıtlarında 2020 yılına kadar garson (servis elemanı), kasiyer, restoran müdürü gibi unvanlarla çalışma kaydı bulunan söz konusu şahsın, banka hesaplarında gerçekleştirmiş olduğu para hareketlerinin kaynağının yasal yolla elde edilmediği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ayhan Bora Kaplan raporu ortaya çıktı! Kara para nasıl aklandı? Dikkat çeken sünnet ve eskort detayı!

SÜNNET DÜĞÜNÜ DETAYI!

MASAK'ın hazırladığı raporda, Ayhan Bora Kaplan'ın 29 Ağustos 2023 tarihinde oğluna yaptığı sünnet düğüne de dikkat çekildi. Düğünden sonra Kaplan'ın banka hesabına, "sünnet takıları" adı altında 27 milyon 808 bin TL 425 TL tutarında nakit para yatırdığı, söz konusu parayı, izleyen günlerde yine nakit olarak çektiği görüldüğü belirtildi. Raporda, "Yatırılan tutarlar da göz önünde bulundurularak söz konusu miktarın, elde edilen suç gelirlerinin sünnet takıları içerisine koyularak gayrimeşru kaynağını gizlemeye çalışmak ve söz konusu parayı bankacılık sistemine sokarak meşru bir para izlenimi kazandırmak olabileceği, ayrıca suç geliri ile finanse edilen düğünden elde edilen takıların/altınların/paraların yasal görünüm kazandırılmış olabileceği değerlendirilmiştir" denildi.

Ayhan Bora Kaplan raporu ortaya çıktı! Kara para nasıl aklandı? Dikkat çeken sünnet ve eskort detayı!

TOPLAM 17 MİLYONLUK PARA TRANSFERİ

Raporda yine düğünle ilgili bir başka işleme dikkat çekilerek, "Analiz konusu şahsın, yine banka hesaplarındaki transfer işlemlerinin incelenmesi sonucunda, 1 Eylül 2023 tarihinde A. Kuyumculuk (9.500.00 TL) ve İ. Kuyumculuk (8.000.000 TL, Düğüne Gelen Altın) firmalarından işlem açıklamasıyla şüpheli şahsın banka hesaplarına toplam 17 milyon 500 bin TL tutarında para transferi yapıldığı bilgisine rastlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Raporda, savcılık makamınca söz konusu takıların/altınların/paraların, sünnet düğününde gerçekten takılıp takılmadığının araştırılması gerektiği de belirtildi.

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