Ayhan Bora Kaplan raporu ortaya çıktı! Kara para nasıl aklandı? Dikkat çeken sünnet ve eskort detayı!

423 SAYFALIK RAPOR HAZIRLANDI

423 sayfalık raporda, çete lideri Kaplan ve yakın çevresi ile dosyadaki bazı şüphelilerin, banka hesapları, şirket ortaklıkları, yaptıkları para transferlerin detaylı incelendiği belirtildi

Çete lideri Kaplan ve yakın çevresi ile dosyadaki bazı şüphelilerin, banka hesapları, şirket ortaklıkları, yaptıkları para transferlerin detaylı incelenmesi sonucu oluşturulan 423 sayfalık raporda, Kaplan'ın suç örgütü faaliyetleri kapsamında suçtan elde etmiş olduğu gelirlerini, gayrimeşru kaynağını gizlemek ve aklamak amacıyla, eşinin, sevgilisinin, kardeşinin, eniştesinin hesapları üzerinden ve yine bunların üzerine kurulmuş şirketler aracılığıyla gerçekleştirdiği belirtildi.