Giriş Tarihi: 16.05.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
09:05
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı gelişme: 3 sivil 1 komiser daha gözaltına alındı!
Türkiye, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapılarak bakanlar, milletvekilleri ve bürokratların da bulunduğu isimlerin hedef alındığı kumpas skandalıyla sarsıldı! Firari isim ile ses kayıtları ortaya çıkan ve soruşturmayı yürüten Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan'ın gözaltına alınmasının ardından çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. 280 kişinin takip edildiği belirlenen kumpas soruşturmasında 3 sivil şahıs ile 1 komiser daha gözaltına alındı.