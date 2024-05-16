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Haberler Galeri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı gelişme: 3 sivil 1 komiser daha gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 09:05

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı gelişme: 3 sivil 1 komiser daha gözaltına alındı!

Türkiye, Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı Serdar Sertçelik'in gizli tanık yapılarak bakanlar, milletvekilleri ve bürokratların da bulunduğu isimlerin hedef alındığı kumpas skandalıyla sarsıldı! Firari isim ile ses kayıtları ortaya çıkan ve soruşturmayı yürüten Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan'ın gözaltına alınmasının ardından çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. 280 kişinin takip edildiği belirlenen kumpas soruşturmasında 3 sivil şahıs ile 1 komiser daha gözaltına alındı.

DHA
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı gelişme: 3 sivil 1 komiser daha gözaltına alındı!

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara 32'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 61 sanığın yargılanması devam ediyor.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı gelişme: 3 sivil 1 komiser daha gözaltına alındı!

Suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen ve Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddiası sosyal medyada yer alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen hafta görevden uzaklaştırıldı.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı gelişme: 3 sivil 1 komiser daha gözaltına alındı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialar üzerine 'Suç işlemek için anlaşmak', 'Adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 polis müdürü ve komiser U.G.'nin ikametlerinde arama yapıldı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı gelişme: 3 sivil 1 komiser daha gözaltına alındı!

Aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün 4 isim hakkında gözaltı kararı verdi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çarpıcı gelişme: 3 sivil 1 komiser daha gözaltına alındı!

1'İ KOMİSER 4 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı açıklamada 3 sivil ve 1 komiserin daha gözaltına alındığını belirtti. Açıklamada, "S.S'nin yasa dışı yollarla yurtdışına kaçırılması ile ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı

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